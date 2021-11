Kiosquero asesinado: Marcharon exigiendo justicia y terminaron con gases lacrimógenos

La Policía bonaerense arrojó gases lacrimógenos sobre los vecinos, familiares y amigos de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía, que reclaman por mayor seguridad y justicia en las inmediaciones de la comisaría de Ramos Mejía. La tensión se apoderó del lugar.

Un grupo de personas derribó el vallado puesto para que los manifestantes no lleguen hasta la seccional policial y los efectivos respondieron con bombas lacrimógenas. Asimismo, armaron un cordón con los escudos para evitar el avance de los manifestantes.

Al grito de «Roberto, presente», cientos de personas se movilizaron por las calles de la localidad del Gran Buenos Aires pidiendo justicia por el asesinato del comerciante, ocurrido este domingo. Asimismo, cuestionaron a los agentes presentes en el lugar y expresaron canticos contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

La marcha, bajo la consigna «Exigimos Justicia y Seguridad por otra muerte más de un vecino», es la segunda que se lleva a cabo tras el asesinato, luego de la realizada el mismo domingo por la noche. Dicha movilización también reflejó el descontento social respecto a la situación de inseguridad y tuvo su punto más álgido cuando el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arribó a la comisaría.

Esta noche, los vecinos volvieron a autoconvocarse para exigir a las autoridades locales, provinciales y nacionales nuevas medidas para frenar los hechos de violencia. En particular, buscan que se incremente la presencia policial en la zona.

«Hoy hablé con Berni, estuvimos reunidos. Lo único que le pedí es seguridad. Que me den seguridad», dijo Paula, exesposa de la víctima, y aprovechó para «agradecer a la gente de Ramos» por el apoyo y la movilización.

«Todo el mundo lo amaba y vino un hijo de puta y nos arruina la vida a todos. Desde que tengo uso de razón que acá no hay nada de seguridad y siempre viví en Ramos Mejía. Todo el tiempo pasan cosas y toda la vida le tuve miedo a la muerte y más que nada mi papá. Ayer me lo sacó un hijo de puta, me arruinó todo», indicó Tomás, uno de los hijos del kiosquero asesinado durante la protesta.

Además, agregó: «Quiero que pongan más seguridad. Después se quejan de que los pibes se quieren ir del país, pero no hacen nada para que se queden. Yo me quiero ir del país ya está. Si acá no me van a dar seguridad. Tengo mas futuro en cualquier país que no sea este».

Por su parte, Nicolás, el otro hijo de la víctima sostuvo que está «orgulloso» de su padre, al que lo «mataron por trabajar».

«En un minuto te cambia todo», aseguró el joven visiblemente emocionado y remarcó: «Nadie hace nada».

Sabo, quien tenía 48 años, dos hijos y atendía su drugstore «Pato» en Avenida de Mayo al 800, fue asaltado y ejecutado de varios balazos a las 14:00 de este domingo.

Por el hecho cayeron detenidos Leandro Suárez, de 29 años y con serios antecedentes policiales, y una menor de 15 años embarazada.

La pareja, tras el crimen, le había robado el auto a un remisero y la moto a un repartidor delivery.

El ministro de Seguridad, Sergio Beni, resaltó que el crimen «no fue por una cuestión policial» al destacar el rápido arresto de los responsables, mientras señaló que «hay un sistema que funciona mal».

En ese sentido, Berni, en declaraciones radiales, señaló que Suárez estuvo preso entre 2016 y 2020 por un robo agravado, y al salir no hubo una reinserción y un seguimiento a través del Patronato de Liberados.

No obstante, Gabriel Lombardo, miembro del grupo de «Vecinos En Alerta La Matanza, denunció hoy que los asesinos del kiosquero en pleno centro de la localidad bonaerense de Ramos Mejía estuvieron detenidos unas horas antes en Villa Ballester por robo, pero fueron liberados.

«La pareja, el sábado a la noche, estuvo detenida en una comisaría de Villa Ballester porque habían cometido un asalto y los liberaron. Los fiscales y los jueces liberan a estas ratas», afirmó Lombardo en declaraciones al programa «Mejor Ahora», que conduce Jorge Pizarro en Radio Rivadavia.