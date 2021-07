July Jerez: “Es la primera vez que voy a correr con una moto más grande”

Con una amplia trayectoria deportiva a su corta edad, la joven piloto fueguina correrá el próximo fin de semana la tercera fecha del 2021 del Campeonato Cordobés de Motocross en Villa Nueva MX Park y conversó con FM Fuego sobre este viaje y la experiencia de lo que será correr por primera vez con una motocicleta de mayor cilindrado.

“Hoy a las 20 hs estamos viajando a Buenos Aires y mañana a Córdoba. Después nos iríamos para Villa María y el viernes ya estaría viendo el circuito e inscribiéndome. Voy a correr con una Yamaha 125. Ya trabajé con el mismo equipo cuando estuve en la primera fecha del Argentino de enduro, ahora estaría con diferente moto nada más; viajo yo en avión y allá el equipo me brinda la asistencia y la moto”, comentó Jerez.

En ese sentido, la joven explicó que “es la primera vez que voy a correr con una moto más grande. Yo cuando fui a correr el Campeonato Argentino de Motocross en 2019 lo hice con una moto de 85 que es más chica. Ahora voy a ir con una moto más grande”.

De todas formas, aclaró que “el fin de semana estuve en Río Grande y me prestaron la misma moto para que pueda entrenar, así que me adapté bastante bien. No sé cómo será allá el terreno, obviamente es muy diferente al de acá, pero me adapté muy bien a la moto. Igual tengo que ver cuando llegue con la de allá porque siempre algunas cosas cambian”.

“Ya vengo corriendo con cilindradas grandes acá en Tierra del Fuego, pero en el Motocross nunca lo hice con una más grande”, agregó.

Por otro lado, señaló que estuvo cerca de no poder viajar: “Yo hasta este lunes no viajaba porque no me pudieron dar los pasajes desde el Gobierno, aunque sé que en general no los están dando, no es que no me lo quisieron dar a mí. El lunes a las 17hs me llegó un mensaje de Laura Ávila ofreciéndome los pasajes y ya organizamos todo”.

Además, destacó que “desde el Gobierno me dieron una beca deportiva y con eso pude afrontar los gastos, además de mi abuela y mi familia que siempre están para ayudarme. También desde la Municipalidad de Ushuaia y el público que siempre te da una mano en estos casos. Es muy caro este deporte, así que siempre es a pulmón”.

Finalmente, al ser consultada por su experiencia en el deporte en Tierra del Fuego, Jerez indicó que se encuentra compitiendo en el campeonato local: “En la última fecha venía tercera y justo se me rompió la moto en la última vuelta así que no pude terminar, pero me sentí muy bien y muy cómoda con los resultados. También corrí este año mi segunda Vuelta a Tierra del Fuego; la primera la corrí en 2018 con 14 años”.

“Mi abuelo corría en moto, después lo siguió mi papá y ahora algunos de mis primos y yo”, concluyó la joven piloto.

Quienes quieran colaborar con la rider fueguina lo pueden hacer comunicándose con su padre al 2901-408730, necesita del apoyo para poder seguir representándo a la Provincia en el Campeonato Nacional de Motocross.