Julieta Jeréz volvió a brillar en el MX cordobés

En esta oportunidad corrió en la categoría A, venía incursionando en la B donde era la protagonista principal. En una divisional con mucha más calidad conductiva, la fueguina terminó en el tercer lugar.

Sigue brillando Julieta Jeréz en sus incursiones en el motociclismo a nivel nacional. En esta oportunidad en una nueva fecha del MX cordobés, pero después de brillar a lo largo de todo el año en la categoría B, en esta oportunidad lo hizo en la A, de un mayor nivel conductivo, logrando adueñarse del último escalón del podio.

La joven piloto ushuaiense hizo un balance de su última gran actuación: «Me pasé a la categoría A, el día anterior a la carrera llovió mucho, se hizo demasiado barro y nadie quería girar, pero yo salí para ir acostumbrándome. Estoy muy contenta con los resultados, más allá que en la primera manga no largué bien y después me caí llegando, pero en la segunda me fue muy bien, pude mantener el tercer lugar».

«Me adapté muy rápido, .continuó diciendo Julieta-, no era muy complicado, solamente el barro, pero a eso estoy acostumbrada. Terminé enojada en la primera manga, así que en la segunda me propuse largar mejor e ir para adelante y por eso estoy contenta.

Sobre su futuro, Julieta Jeréz dijo: «Esto me motiva a seguir, se me están abriendo muchas puertas, ahora estoy enfocada en la última fecha que es de doble puntaje en San Agustín, 4 y 5 de diciembre, creo que voy a correr con una moto 250 c.c., nos hablaron muchas personas para varios proyectos, supuestamente el año que viene se hace el Argentino de Motocross y tengo muchas ganas de ir», finalizó diciendo la notable piloto de Ushuaia.