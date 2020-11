Judith Di Giglio: “Esperamos que la curva siga descendiendo, pero esto depende de todos”

Fm Fuego se comunicó con la Ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, para conocer detalles acerca de la actual situación epidemiológica de las 3 ciudades de Tierra del Fuego, ya que en los últimos días se ha registrado un leve descenso en la cantidad de infectados.

Sostuvo que la evolución de la curva es diferente en cada localidad y que aún se continua con transmisión comunitaria en Río Grande y Ushuaia; y en el caso de Tolhuin “transmisión en conglomerado”.

Con respecto a Río Grande “se pudo observar un descenso en la curva en las últimas semanas” y recordó que hace tres semanas “hemos tenido la semana más crítica, donde se confirmaron 1.300 casos y luego de eso vemos un descenso, 900, 700 y la última menos de 500 casos confirmados” lo cual demuestra un descenso en la curva “esto se ve reflejado en la situación hospitalaria donde la ocupación de camas descendió en un 50%, si bien la ocupación de UTI sigue siendo alta porque lo último que se libera son las camas de cuidados críticos”.

En relación con la ciudad capitalina, dijo que “hay una meseta de la curva y la situación hospitalaria sigue siendo de una alta tasa de ocupación”. Agregó que “se ha encontrado un equilibrio en la ocupación de camas, en clínica médica son entre 22 y 28 pacientes y en terapia 12 o 13 pacientes, que es un número muy alto para la ciudad”. “Esperemos que comience a descender esta meseta” expresó.

Respecto de la cantidad de testeos, diferenció la situación de cada localidad y explicó que “en la ciudad de Río Grande se hacían 200/180 testeos diarios, la realidad es que se testeaba a todas las personas con síntomas y en las últimas semanas las llamadas al 107 han disminuido muchísimo, con lo cual disminuyen los testeos”. Ejemplificó “en el día de ayer se realizaron 120 hisopados, pero hay días que se realizan menos, porque no hay personas con síntomas para testear”. Y aclaró que es una cadena “primero descienden las llamadas al 107, luego las internaciones por día y luego la terapia intensiva. Nosotros en los últimos 10 días con el descenso de la internación vemos que bajaron los casos positivos”.

Respecto de la alta tasa de letalidad mencionó que “tenemos un 1.5 en la ciudad de Río Grande, 1 en la ciudad de Ushuaia y 1.3 para la provincia al día de hoy”. En este punto destacó “cuando hablamos de fallecidos, cada uno es un vecino y un dolor, pero si hablamos de la tasa de letalidad, no es una tasa alta en la provincia, todo lo contrario”.

Acerca de la inmunidad señaló “es muy difícil porque son muchas las discusiones respecto de cuánto tiempo permanece la inmunidad, no hay estudios científicos fehacientes que podamos tomar. Se cree que dura 3 o 4 meses, pero no hay estudios y no puedo afirmar eso”. Al respecto se dirigió a la población y dijo “esta no es una batalla ganada, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento efectivo tenemos que seguir cuidándonos, el descenso de casos no quiere decir que hayamos ganado la batalla, al contrario, cada vez hay que cuidarnos más”.

Consultada acerca del caso ocurrido en la ciudad de Ushuaia, en relación con el pedido de una joven para que se le suministre dióxido de cloro a su padre internado en UTI por Covid 19, señaló que “el dióxido de cloro no es un tratamiento que esté aprobado en nuestro país, entonces no puede realizarse, ya que no es un principio activo que este registrado ante el ANMAT, como por ejemplo el plasma”.

Sobre las nuevas flexibilizaciones que se están llevando adelante en toda la provincia evaluó “no podemos predecir, esperamos que la curva siga descendiendo, pero esto depende de todos”. Sostuvo que “el verano tiene sus ventajas, porque la gente elige el aire libre y se ventilan más los ambientes” y respecto de las reuniones sociales expresó que “nosotros entendemos que es mucho el tiempo en el cuál no podemos reunirnos, pero tratamos de hablar de la burbuja, que las personas con las que frecuentamos sean siempre las mismas”. Y en el caso de quienes conviven con personas con factores de riesgo “evitar el contacto con otras personas, porque son quienes más sufren la enfermedad”.

