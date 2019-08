Judiciales ratificaron que continuarán con asambleas y denunció aprietes

EL Secretario General de la unión de empleados de justicia de la Nación Luis Bechis, expuso en FM FUEGO las razones de su acatamiento y sostuvo “ nosotros habíamos anunciado que este plan de lucha de alerta y movilización, se iba a sostener durante todo el 2019 porque tenemos compañeros que están padeciendo la realidad económica del país y la provincia, y no queremos perder como el año pasado ante la inflación”.

Al ser consultado respecto al acatamiento total que tuvieron en tribunales los días miércoles y jueves pasado , Bechi expresó “El dialogo lo vamos a mantener pero las medidas las vamos a seguir llevando adelante mientras el trabajador nos acompañe”.

“ nosotros estamos sosteniendo como seccional que las guardias no las vamos a cumplir como empleados porque el servicio de justicia se puede brindar con los magistrados y funcionarios que estan en cada unidad funcional ,por eso han habido empleados que no se han presentado” a lo que agregó “en algunos lugares lo han entendido, pero en otros han reaccionado con aprietes a los compañeros para que estos cubran las guardias mínimas, y esto no lo vamos a permitir bajo ningún termino » sentenció.

