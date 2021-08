Jorge Guzmán: “El Intendente dice que no hay tierras para entregar, pero acá sobran las tierras y no las quiere entregar porque tiene su negocio detrás”

En diálogo con FM Fuego, el integrante del movimiento “Vecinos sin Techo” habló sobre el problema habitacional que se vive en los distintos barrios de la ciudad, sobre todo en el sector de la Margen Sur, además de señalar la postura negativa del Intendente Martín Pérez con respecto a la gravedad de esta situación, donde muchas familias aún no cuentan con sus terrenos.

“En el día de ayer hemos ido con un grupo de vecinos a la Municipalidad de Río Grande para hacer un reclamo por una nota presentada el 26 de julio sobre el relevamiento de los terrenos de la Margen Sur, a la cual no hemos tenido una respuesta positiva por parte del Intendente. Mandaron a un chico a decirnos que no hay tierras para entregar y que no existe un banco de tierras en el Municipio, cuando sabemos que en las 23 provincias en casi todos los Municipios se tiene una reserva de tierras”, explicó Guzmán.

En ese sentido, el integrante de “Vecinos sin Techo” comentó que “el señor Intendente hizo un anuncio hace unos pocos días de que va a hacer entrega de 179 terrenos en la ciudad de Río Grande, cuando los inscriptos en Tierras Fiscales son 11 mil familias y son más de 1500 familias las inscriptas con antigüedad mayor a 15 años, esperando adquirir un terreno para construir su vivienda. No entiendo como el señor Intendente puede salir a prometer 179 cuando la necesidad primordial son las 1500 familias que llevan esperando más de 15 años”.

Con respecto al movimiento que integran, Guzmán contó que “los que integramos el movimiento somos 150 personas. Si bien la mayoría somos de la Margen Sur, muchos vecinos son de otros barrios de la ciudad”.

Asimismo, comentó que “hemos hecho el relevamiento de más de 530 familias. Hemos ido casa por casa en los distintos barrios de la Margen donde hemos visto situaciones en donde en un terreno hay cuatro casillas porque no tienen su terreno para poder ponerlas; en una casa podés llegar a encontrar dos o tres familias viviendo”.

“Creo que el Intendente se tiene que dar cuenta de que hay un problema habitacional. Nosotros estamos haciendo el relevamiento que debería estar haciendo el Municipio, lo único que ha hecho el señor Intendente y sus funcionarios es esconderse detrás de la pandemia. La pandemia es una excusa que están usando para no salir a trabajar, sólo bajan a la Margen Sur cuando hay elecciones. Ahora andan recorriendo sus candidatos los distintos comedores, utilizándolos para hacer política”, señaló molesto.

Además, afirmó que “el señor Intendente dice que no hay tierras para entregar, pero acá sobran las tierras y no las quiere entregar porque tiene su negocio detrás. Es una vergüenza que el Intendente, habiendo sido elegido por los riograndenses, no dé la cara para atender a la gente, haya sido por sí o por no la respuesta a nuestra nota”.

Por otro lado, Guzmán se refirió a una denuncia penal que fue realizada en su contra: “El Secretario de Gobierno Municipal, Gastón Diaz, y el Secretario de Seguridad de la provincia, José Diaz, nos han hecho una denuncia penal ante la fiscalía de turno por “usurpación”, pero nosotros en ningún momento hemos usurpado ninguna tierra ni instigado a la gente a la usurpación sino que estamos pidiendo que se nos dé una solución habitacional. Nosotros queremos trabajar en conjunto, tanto con el Ejecutivo municipal como el provincial, pero vemos una postura negativa por parte del Intendente en no querer poner un granito de arena y de apoyar este trabajo que venimos haciendo. La verdad que nos duele mucho.

En esa línea, Guzmán relató que “el día 8 de julio en horas de la noche fuimos sacados de nuestras viviendas por la Policía, tanto el compañero Godoy como yo, y fuimos detenidos hasta el día 9. La intención de la Justicia y del Municipio era que nosotros no hiciéramos el acto que hicimos el 9 de julio donde convocamos a los vecinos para plantearles la situación habitacional que estamos viviendo y el trabajo que veníamos haciendo. Ellos no querían que hagamos ese acto, pero como no tenían pruebas suficientes para retenernos todo el fin de semana nos tuvieron que largar antes. Es una vergüenza el accionar del Municipio”.

“Acá nunca se habló de usurpar tierras, nosotros lo que queremos es dialogar y trabajar con el Municipio”, cerró Guzmán.