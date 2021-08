Javier Barrios: “Ya se han hecho dos entradas y ahora la gente que tenga turno para vacunarse se anuncia y pasa directamente”

En diálogo con FM Fuego, el Secretario de Gestión de Redes del Sistema Sanitario de la provincia habló sobre el nuevo dispositivo de vacunación voluntaria iniciado esta semana, el cual resultó en un nuevo récord de aplicación de dosis en un solo día, aunque tuvo algunas complicaciones por las largas filas que se generaron en los vacunatorios.

En relación a la campaña de vacunación, Barrios se mostró muy contento y comentó: ”Fue todo muy dinámico desde que comenzó el sistema y, al sumar este dispositivo para cumplimentar con las segundas dosis, tuvimos una muy alta aceptación de la gente a vacunarse. Esto es muy importante porque hoy no tenemos un medicamento específico para el coronavirus y la única luz de esperanza que tenemos es la vacuna”.

En esa línea, el funcionario aclaró que “todavía se siguen otorgando turnos por llamadas y mensajes, pero hemos visto que en un principio la gente no confiaba en este sistema o que el día que se le ofrecía el turno no podían asistir, entonces esto retrasaba mucho la agenda y hacía más lenta la dinámica. Los que tienen turno pueden seguir asistiendo con su turno y aquellos que cumplan con los requisitos y les resulte más cómodo ir sin turno por temas laborales por ejemplo, se puede vacunar”.

Con respecto a las largas filas que se vieron en la puerta del Gimnasio Muriel, Barrios explicó que “hubo un error en la logística y ya se han hecho dos entradas; ahora la gente que tenga turno se anuncia y pasa. De todas formas, los chicos de Cuidarnos TDF recorren la fila para anticipar esto y también para verificar que la gente cumpla con los requisitos de vacunación y que no se enteren recién cuando llegan a la puerta de que no es el día que les corresponde o no cumplen con el período de intervalo de dosis”.

“Seguramente se continúe la semana próxima con este sistema. El día viernes va a estar abocado a primeras dosis y tenemos que organizarnos el fin de semana para ver qué nos quedó de partidas de dosis en la provincia y cuáles van a estar llegando. En base a eso, se vuelve a hacer la agenda que ya están programando las coordinadoras de la campaña”, finalizó el Secretario.