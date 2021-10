Jaime Alderete: Estamos a la espera de la resolución para iniciar la actividad de los boliches

El Subsecretario de Comercio de la Provincia habló con FM Fuego sobre la apertura de los boliches en este fin de semana.

«Estamos preparados, esperando las instrucciones con las medidas sanitarias para comunicárselos a los propietarios de los boliches. El C.O.E a través del Ministerio de Salud tienen que sacar una resolución con todo lo que respecta al ámbito sanitario. Esta resolución es notificada a cada boliche para llevar a cabo el cuidado de la gente. Esperamos que se notifique hoy para poder llevar a delante la actividad. Esperamos que esté saliendo en el día de hoy para poder notificarlo y poder llevar a cabo la actividad.»

“La expectativa por parte de la gente que estuvo esperando esto por tantos meses. Nosotros estamos expectantes de desarrollar los controles tipo sanitarios”, afirmó.

Así mismo indicó “Todas las restricciones horarios son de aspectos sanitarios, los cuales les incumbe a Provincia, al Ministerio de Salud y lo comunicarán mediante esta resolución. Con respecto al horario, cabe recordar que siguen vigentes la restricción de circulación de 03:00 a 06:00 am, por lo que no podemos adelantar ya que no tenemos conocimiento con la apertura de los boliches.”

En relación de la habilitación de boliches en Río Grande dijo “Con el transcurso de inactividad no sabemos qué boliches van a retomar la actividad. Lo que sí sabemos son los que están con las instalaciones en condiciones para la habilitación. Esto le incumbe al municipio, ya que si hay algún incumplimiento, hay que basarse en la ordenanza municipal”, cerró.