Hoy se abren las inscripciones del Gran Premio de la Hermandad 2019

A treinta y seis días que se baje la bandera de largada hoy se abren las inscripciones para los que será la cuadragésima sexta edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino – Chileno.

A partir de hoy en la ciudad de Río Grande y hasta el Jueves 11 se llevarán a cabo las inscripciones de 18 hs. a 21 hs. en Av. Belgrano 479. En la ciudad de Ushuaia entre el lunes 08 y jueves 11 de Julio, en Fitz Roy N°358 de 18 a 21 Hs. En la ciudad de Tolhuin, el jueves 11 de Julio, en la Cámara de Comercio, sita en Lucas Bridge N° 264, de 18 a 21 Hs. En la ciudad de Porvenir desde el lunes 08 al Jueves 11 de Julio, en dependencias del albergue deportivo municipal, de 19 a 21 Hs. Vencidos los plazos indicados precedentemente.

ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO:

LOS COMPETIDORES DEBERÁN INSCRIBIRSE EN EL PAÍS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NACIONALIDAD.

Para los competidores, estos podrán efectuar consultas:

Río Grande: A.C.R.G. Tolhuin: Consultas Administrativas: Sra. Monica Cobian Bares Cel. (0054-9)2964-605438. Email: acrgtdf@hotmail.com.

Ushuaia: Sres. PAVLOV Fitz Roy N°358 de 18 a 21 Hs. Sr. Emilio 2901-15565503 Sr. Norberto 2901-15560898

Porvenir: A.D.E.L.F.A. (Asociación Deportiva Local de Automovilismo). Petre Aguilera Gomez Tamara Valenzuela Ros adelfa.porvenir@gmail.com / www.adelfa.cl

ARTÍCULO 4.- VALORES DE LAS INSCRIPCIONES.-

ACRG 4.1. Tripulaciones compuestas ambas socios del A.C.R.G. $ 3.500.- 4.2. Tripulaciones compuestas por un asociado y uno NO asociado $ 5.500.- 4.3. Tripulaciones compuestas por NO asociados a la entidad $ 7.000.- Son requisitos para los Inc. 4.1 y 4.2, tener la cuota social al día antes del 15 de Junio y una antigüedad social en la institución mayor a un año.

ADELFA 4.4. Tripulaciones $ 100.000

ARTÍCULO 5.- COMPETIDORES.- Podrán inscribirse como piloto, copiloto y navegante toda persona mayor de edad cumpliendo los siguientes requerimientos y presentando toda la documentación en original y tres (3) fotocopias legibles:

5.1 Ficha de inscripción (completado todos sus dato, fotos y firmada). 5.2 Ficha de Equipamiento de Seguridad del Participante. (completado todos sus datos y firmada) 5.3 Licencia de conducir habilitante al día de la competencia. 5.4 Licencia médico deportiva (ACRG/ FADECH/ APITUR/ APAP/ ACTCF/ MOTO CLUB RIO GRANDE, AFK y APKU2000). 5.5 Documentación del auto inscripto (Tarjeta Verde, Título de Propiedad, autos con baja Form.04 y boleto de compra, Registro Automotor (Chile)). 5.6 Ficha de homologación técnica de fábrica del auto inscripto para la revisión final, excepto las homologaciones descriptas del Reglamento Técnico 2019, en caso de no ser entregada, se revisará con la que se encuentre en poder de la Comisión Organizadora. 5.7 En Argentina: Los menores de 18 años, deberán tener una edad mínima de 17 años cumplidos al día de la competencia (SÓLO COMO PILOTO). Los mismos deberán presentar, CARNET DE CONDUCIR EN VIGENCIA y autorización para competencia de alto riesgo; como así también, autorización para viajar a países limítrofes, firmado por sus padres ante Escribano o Notario Público. Las autorizaciones (Argentina) deberán ser presentadas previamente en la oficina de Migraciones (original y dos (2) fotocopias), donde se quedarán con una copia y otra será sellada para ser presentar junto al original en la inscripción. En Chile: Los menores de 18 años, deberán tener una edad mínima de 16 años cumplidos al día de la competencia (SÓLO COMO NAVEGANTE). Los mismos deberán presentar autorización para competencia de alto riesgo; como así también, autorización para viajar a países limítrofes, firmado por sus padres ante Escribano o Notario Público. 5.8 Cobertura médica (A.A.V.) al día de la Verificación Administrativa. 5.9 Documentos de identidad de toda la tripulación. En el caso de los argentinos deberán presentar el D.N.I. vigente según Decreto del RENAPER. 5.10 Los pilotos debutantes no podrán inscribirse en las categorías libres “F” y “G”, al menos que comprueben fehacientemente haber tenido experiencias automovilísticas anteriores ante las comisiones organizadoras 5.11 LOS AUXILIOS DEBERÁN PRESENTAR EL FORMULARIO Y ADJUNTAR FOTOCOPIA DE TARJETA VERDE, LICENCIA DE CONDUCIR Y DNI DE TODOS LOS PASAJEROS DEL VEHÍCULO.

5.12 Los competidores deberán inscribirse obligatoriamente en el país correspondiente a su nacionalidad y/o país de residencia. Asimismo la Licencia Médico Deportiva-Cobertura Médica, deberá corresponderse con el país de inscripción.

