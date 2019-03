Hay marea roja en Almanza y en la zona costera de Río Grande no se monitorea

Kevin Colli, Secretario de Agroindustria y Pesca, fue consultado sobre la existencia de Marea Roja en la provincia, a lo cual respondió “Hay marea roja en tres zonas, nosotros hacemos análisis de toxinas en la zona de Almanza”.

“No es recomendable la recolección de moluscos por parte del ciudadano en general porque no están habilitados, hay que tener premisos para hacerlo”, dijo.

Por otra parte, Colli mencionó que “Hay zonas que no se monitorean, es casi imposible hacerlo, pero además es peligroso hacerlo”.

En la zona de Cabo Domingo, el Paso de las Cholgas y Punta María no están habilitadas para extraer moluscos, dijo Colli destacando “es así porque SENASA no las habilitas y no tienen las muestras de toxinas”.

“No podemos decir que, si hay o no hay marea Roja, y eso queda bajo responsabilidad de las personas”, puntualizó.

