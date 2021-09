Harrington: “Uno de mis mayores objetivos es poder generar trabajo”

En el día de ayer, gente de la UOCRA se hizo presente en la obra sobre Avenida de los Ñires para manifestarse por la falta de trabajadores de Tolhuin desempeñando tareas en el lugar. Más tarde, el gremio realizó una movilización hacia el Municipio donde finalmente fueron atendidos por el intendente Daniel Harrington.

En ese sentido, Sergio Irala, representante del gremio, expresó: “Lo que pasa es que los concejales habían hecho el proyecto de que se tome el 80% de mano de obra local, y él lo vetó. Así que estamos esperando que él venga y diga algo. Acá están los vecinos de Tolhuin, no están los de Río Grande ni los de Ushuaia. No hay ni una persona de Tolhuin acá trabajando; la mayoría de los que estamos acá manifestándonos es por falta de trabajo. Vamos a ver si el intendente se acerca y habla con gente de la UOCRA para llegar a un consenso”.

Asimismo, luego de movilizarse hacia el Municipio, el intendente finalmente mantuvo una reunión con Sergio Irala.

“Entiendo que la UOCRA está en un proceso electoral interno e Irala lo que me manifiesta es que vendría buscando apoyo para esta situación. Hace poco lo han nombrado colaborador y lo que me viene a pedir es trabajo para los afiliados de la UOCRA en un punto. Me contó que estuvo como colaborador gremial en una suerte de inspección de la obra de los Ñires”, comentó Harrington luego del encuentro.

Además, señaló que Irala “se vio impulsado en su representación gremial por otros vecinos de Tolhuin que también están con la necesidad de trabajo, pero bueno él está dentro de una estructura gremial así que como representante de la UOCRA lo recibí. Lo que no me quedaba claro es que él vino en representación de la UOCRA, pero a su vez se manifiesta en la obra reclamando trabajo para la gente de Tolhuin; entonces era como una mezcla de intereses, porque dentro de la obra hay afiliados a la UOCRA de otro distrito. De todas formas, fue una reunión súper amena. De hecho si hubiera podido los hubiera recibido a todos, pero los espacios son muy chicos”.

Con respecto a la reunión, el intendente explicó que “básicamente lo que planteamos es un trabajo de comunicación y de articulación para ir viendo que cada vez más afiliados a la UOCRA estén en las obras de Tolhuin”.

En cuanto a la cantidad de mano de obra tolhuinense empleada en obras de la localidad, Harrington indicó que “hay un registro de cada persona que ingresa y además, a la hora de facturar, cada empresa que trabaja con el Municipio tiene que presentar los 931 indicando que la gente está en blanco, quienes son, los seguros y todo lo demás. Esta modalidad continua. Lo que se empezó a trabajar a medida que fuimos ganando confianza con las empresas es que se aumente más la mano de obra local”.

“Venimos de un tiempo muy largo donde las obras no las generaba el Municipio en su mayoría, y hoy venimos creando mucha obra propia donde la expectativa de trabajo crece. Entonces es común que nos encontremos con esta clase de manifestaciones, más al inicio de una temporada”, resaltó.

Por último, el intendente concluyó que “fue una charla súper amena y vamos a ir encarrilando el camino para que todos obtengamos el resultado que todos queremos. Uno de mis mayores objetivos es poder generar trabajo, y el mayor objetivo del gremio es que más afiliados a su gremio tengan trabajo también”.