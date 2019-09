Gran desempeño del pesista fueguino Nicolas Rivero

El joven pesista riograndense Nicolás Rivero, perteneciente a la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico, se presentó en el sub17 de Ecuador y al respecto en dialogo con FM FUEGO, el joven relató su experiencia alli.

“ la experiencia fue muy linda a pesar de la competencia que había, eran todos unas bestias, tienen muy buen nivel , fue lindo compartir y tratar de pelear un podio , fue lo más difícil y a la vez, lo más lindo que me pasó , no me imaginé ganarlo, y haberlo hecho , me motivó mucho más para continuar el año que viene , mejorar mi técnica y presentarme en el próximo torneo”.

Rivero, seguramente sera uno de los protagonistas principales del campeonato nacional de Levantamiento de pesas Olímpico que se disputará próximamente en la ciudad de Río Grande.

Gracias por compartir!