GINES GONZALES GARCÍA DISERTÓ EN RIO GRANDE

RÍO GRANDE.-El ex Ministro de Salud de la Nación Gines Gonzalez García disertó este viernes en el SUM del Centro Cultural Yaganes en el marco del tema “Políticas de Salud para salir de la crisis” , Gines estuvo acompañado por la Gobernadora Rosana Bertone, y la casi totalidad de los ministros del gabinete provincial , ademas de dirigentes gremiales del área de salud en un auditorio colmado.

“Estoy orgulloso de las políticas que implementamos cuando fuimos gobierno, pero hoy la sociedad cambió , pero nadie jamas pensó que habría tantos cambios en tan pocos años, vemos como hay cosas de un gobierno actual que mira con desinterés algunas cosas , hasta parece que no interesara” expresó el Ex Ministro de Salud de la Nación.

Por su parte la Gobernadora Rosana Bertone agradeció la presencia de Gines Gonzalez porque “en muchas oportunidades fuimos a golpear las puertas y siempre nos atendieron y dieron respuestas ,hasta una ambulancia nos entregaron para la margen sur ” sostuvo la Gobernadora Bertone quien se encargó expresamente de agradecer la presencia de Ginés Gonzales García.

Gracias por compartir!