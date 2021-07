Federico Greve: “Es un signo de madurez política que todos podamos entrar en esta unidad y trabajar juntos por un objetivo en común”

En diálogo con FM Fuego, el legislador del FORJA expresó sus sensaciones acerca del acuerdo con los distintos sectores políticos de la provincia para integrar el Frente de Todos y conformar una lista de unidad para las próximas PASO en el mes de septiembre.

“Se pudo cerrar el Frente de Todos en la provincia, con una lista de unidad donde estamos todos los partidos del campo Nacional y Popular para las próximas PASO de septiembre”, confirmó Greve.

En ese sentido, explicó que “estamos en un gobierno que apoya las medidas del Presidente Fernández, tenemos muy buena relación con todos los funcionarios del Gobierno Nacional y obviamente estamos en sintonía con el Frente de Todos. Llevándolo a lo partidario, obviamente que formamos parte del Frente de Todos”.

Asimismo, destacó que, más allá de las diferencias históricas que hay entre Provincia y Municipios, todos coinciden en un mismo objetivo electoral: “La conflictividad histórica que se puede dar respecto de los ejecutivos provinciales y municipales hoy se deja de lado para ponernos de acuerdo con el fin de que la derecha no tenga una mayoría en la Cámara. La apuesta es ir en una lista de unidad y que se pueda trabajar para tener los dos diputados nacionales, independientemente de las coincidencias o diferencias que tengamos”.

“Las diferencias y coincidencias no van a dejar de existir; existen diferencias hasta dentro del propio Gobierno Nacional, cómo no van a existir en fuerzas similares y aliadas que se forman en un frente electoral o en coaliciones de gobierno. Esto es natural que suceda. Me parece un signo de madurez política que todos podamos entrar en esta unidad y trabajar juntos por un objetivo en común”, agregó el legislador.

Por otra parte, destacó que “hoy no hay un clima político y electoral muy beneficioso porque la pandemia ha calado hondo en la población y uno tiene que centrarse en seguir trabajando, en cuidarnos y salir de esta situación epidemiológica”.

En ese marco, remarcó la importancia de haber llegado a un acuerdo de unidad para evitar el triunfo de los partidos de derecha, más específicamente del que lideró el ex Presidente Mauricio Macri: “Ya nos sucedió que por las peleas internas terminó ganando la derecha y estuvimos 4 años con la ‘pandemia’ de Macri. La provincia de Tierra del Fuego sabe muy bien lo que le pasó con Mauricio Macri en el Gobierno y por eso apostamos a correr estas diferencias y trabajar por este objetivo”.

Al ser consultado por la elección de los candidatos a integrar las listas, Greve indicó que “van a surgir del consenso del frente. Tiene que ver con un trabajo que se va a hacer en estos días. No va a ser inmediato, pero se va a tratar de definir. Cada uno hará la propuesta de nombres que crea mejor para integrar la lista, la cual tiene que tener un consenso y la fuerza necesaria para obtener las dos bancas”.

“Es mi opinión personal, pero yo creo que cualquiera de las personas que ocupa alguno de los 10 cargos públicos legislativos nuestros están en condiciones de poder estar en esta lista, así como también funcionarios de gobierno provincial que están en la gestión”, concluyó.