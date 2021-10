Familiar del ARA San Juan por el espionaje: «Nos decían que estábamos locos»

Claudio Rodríguez contó que los siguieron, los fotografiaron y les intervinieron los teléfonos.

Tras conocerse que el ex presidente Mauricio Macri fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, Claudio Rodríguez, hermano del submarinista fallecido Hernán Rodríguez, dijo en El Destape Radio que “es la primera buena noticia que recibimos”. “Queremos que se investigue y caigan los culpables; quiero saber qué le pasó a mi hermano”, afirmó.

La citación fue realizada por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien tiene en su Juzgado la causa que investiga si desde la Agencia Federal de Inteligencia se realizaron tareas de espionaje a los parientes de los tripulantes del ARA San Juan. “A los familiares nos decían que estábamos locos y nosotros denunciamos que nos estaban persiguiendo, que a las esposas les sacaban fotos, las perseguían autos”, recordó Rodríguez.

Sobre la causa explicó que en “los que nos pasó es que nuestros familiares, en mi caso mi hermano, salió de los grupos de WhatsApp y fue muy perverso, porque también borraron las llamadas, teníamos los teléfonos intervenidos”. Es así como “empezó todo un cuestionamiento y se hizo una denuncia en Comodoro Py y en una oficina de la AFI se encontró una computadora con todo el material de seguimiento. Ahí había información de las reuniones que teníamos y el movimiento que hacíamos; y eso lo manejaban 3 personas en el país: Arribas, Majdalani y Macri, no hay otra vuelta”.

En ese sentido afirmó: “No puede ser que no tengan nada que ver, algo tienen que ver, por lo menos en esta cuestión. Para nosotros tienen que ver hasta en lo que sucedió con el submarino. Macri era el comandante de las fuerzas armadas y se perdieron 44 vidas, no puede ser que no tenga nada que ver”.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D’Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases AMBA.

Si bien el expediente se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, luego pasó al juzgado de Dolores, donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibidas realizadas desde las bases AMBA que la AFI de Macri desplegó en la provincia de Buenos Aires. En el expediente hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna.