Ex trabajadores de INPHOEX siguen en la lucha por pago de indemnizaciones

Sergio Tellez, del Sindicato de Plásticos, señaló que siguen reclamando las indemnizaciones a la fábrica IMPHOEX. “Seguimos con el mismo problema del mes pasado, estamos reclamando frente a la fábrica, esperando una contestación pronta del dueño, ya tuvimos una reunión con él (Eddie Vargas) y nos dijo que tiene problemas para cobrar de algunas fábricas, en relación al telgopor y algunas telas que lleva la industria electrónica. Nos dijo que no le han pagado y por eso no se ha hecho efectivo el pago”.

Recordó que el mes pasado tuvieron problemas porque los cheques con los que pagaron a los reclamantes no tenían fondos, pero este problema se solucionó. “Los que tuvieron que cobrar la semana pasada tuvieron el mismo problema que tuvimos el mes pasado, y por eso estamos nuevamente reclamando para que les abonen prontamente a los compañeros sus cheques porque muchos tienen que pagar el alquiler, tienen niños chicos, tienen que comer; problemas que el dueño no tiene. Los compañeros en cambio tienen muchas deudas que tienen que seguir pagando para poder vivir en la Isla”.

Estas indemnizaciones corresponden a un plan de retiros voluntarios que ha ofrecido a la empresa.

Tellez observó que la situación de la cadena de pagos de la industria electrónica está afectando las actividades de las empresas subsidiarias y de servicios, “pero al margen de esta situación, el dueño desde el momento que arregló y le dio los cheques a la gente, debe asumir este compromiso y vamos a estar acá hasta que se paguen los cheques, el tendría que pagarlos y no nos vamos a mover hasta que honre este compromiso”.

El viernes, en uno de los galpones de INPHOEX se tiene planeado retirar la producción. “Es entendible que él quiera sacar su producción para vender, pero también debe ser entendible la necesidad de la gente de querer cobrar. Estimo que antes del viernes debemos tener una contestación o bien un compromiso serio y concreto de que va a pagar estos cheques. Él dice que el lunes va a pagarlos, pero si no tiene los fondos, va a estar en la misma situación y la gente no va a poder cobrar”.

Explicó que “hay unas veinte personas que están en esta situación, solo han quedado tres personas trabajando de las cercanas a las treinta que tenían en planta”.

