Ex trabajadores de ENCOTEL y ENCOTESA reclaman frente al Correo Argentino 

La manifestación se desarrolla frente a la oficina ubicada en calle Rivadavia, donde los ex empleados de estas entidades piden por el 14% de la propiedad programada que les debe el Estado Nacional.

En esa línea, José, uno de los ex trabajadores, explicó que “el reclamo consiste en la propiedad programada del 14% que nos debe el estado nacional. Estamos hablando de una concesión que fue del año 1992 a 1997 que nunca se ha tratado. Está en el Senado, pero no lo tratan. No tenemos noticias de nada ni sabemos por qué no nos contestan a los reclamos que venimos haciendo hace tanto tiempo”.

“Este es un reclamo nacional frente a todos los edificios públicos del Correo. Elegimos el Correo para manifestarnos porque es un lugar emblemático, donde pasamos mucho tiempo de nuestras vidas”, agregó.

Con respecto al monto adeudado, señaló que “el proyecto habla de 60 mil dólares por empleado, que también puede ser en pesos, pero no podemos hablar de números hasta que no se trate el proyecto. Nosotros no somos pretenciosos, lo que necesitamos es que se trate el proyecto y después nos sentaremos a hablar de números”.

“Ese proyecto fue presentado hace más o menos 3 años. Se ha caído en varias instancias en razón de que han renovado senadores y ha vuelto a foja cero. Este proyecto va a caer en marzo de 2022 y necesitamos que sea tratado ahora”, remarcó.

Por otra parte, José indicó que “somos 20 mil ex trabajadores involucrados a nivel nacional. En realidad, somos 20 mil familias ya que hay compañeros que han quedado en el camino, pero les corresponde cobrar lo reclamado a sus familiares como herederos”.

“Estimo que, si no tenemos respuesta, se va a profundizar el reclamo. Esto es totalmente fuera del sindicato, somos ex empleados autoconvocados”, finalizó.