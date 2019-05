Este fin de semana se realizará el «Primer Comic Fest» en Río Grande

La Subsecretaría de Industrias Culturales dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial, llevará a cabo el sábado 1 y el domingo 2 de junio de 13 a 21 hs. en el gimnasio de la Escuela Nro 2 de Río Grande (Rivadavia y Rosales) el Comic Fest.

Se trata del primer evento de este tipo a nivel provincial, y reunirá a más de 30 expositores, productores y emprendedores fueguinos, que harán de este movimiento artístico una nueva forma de generar ingresos.

Al respecto, el Director de Cultural Provincial, Patricio Serafín, en diálogo con FM FUEGO sostuvo, “ Lo que se busca es darle protagonismo al comic como género y producto , todo lo que hace referencia a la revista, a la viñeta, al dibujo, al guión etc , manga animé etc y el target es amplio , no hay limites de edad y toda la familia esta invitada a participar ”

En el evento también habrán expositores, artistas , concursos de cosplay, arte escénico, k-pop en vivo, premios, patio cervecero etc.

Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita.

