Esculturas en nieve Opus G obtuvo el segundo puesto en Estados Unidos

Javier Elissamburu docente de la ciudad de Ushuaia estará junto a Martín Cerrudo quien lo acompaña desde su rol de estudiante, hoy docente en Artes Visuales. Ambos presentaron la obra “¿Qué pachooo?” en el 26° Winter Festival en Ely, Minessota, Estados Unidos.

Ellos integran Opus G, el Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental. Su tercer integrante, que este año no pudo estar en el país del norte, es José María Martín, de Río Grande.

Elissamburu explicó que la obra “¿Qué pachóoo?” surgió en la copa América disputada en Chile en 2015 “cuando ‘Pipita’ Higuaín terminó una jugada de gol cantado enviado la pelota casi fuera del estadio. De ahí el nombre y la escena”.

Aseguró que “no es una crítica, más bien un reconocimiento a Pipa y las situaciones que suceden en el deporte. La obra es una nave extraterrestre estrellada con un alien que no entiende que pasó. Que pachóoo? Y el accidente fue por un pelotazo de fútbol objeto que él no conoce”.

“En esta edición 26 nuestro objetivo estuvo logrado ya que este año éramos dos de los integrantes del grupo Opus G. Y pedimos un bloque de casi tres veces el volumen del resto de los bloques. Pudimos con la obra en tiempo y expectativas deseados desde un principio”, confió el escultor.

“Este año conseguimos un segundo puesto, pero estuvo muy pareja la votación con los grupos locales el equipo ganador. Era un equipo de cuatro integrantes por equipo trabajando mancomunadamente, está situación se permite al igual que solicitar bloque de mayores dimensiones por tratarse de un simposio y no un concurso, donde la idea es desplegar técnica y conocimientos, equilibrios entre otras cosas”, explicó.

“El objetivo de nuestro trabajo fue la búsqueda de los detalles chicos y la reutilización de casi toda la nieve sobrante de la figura principal. Ampliando a nuestra escultura en alto y ancho”.

Elissamburu aprovechó para agradecer a su familia, “mi esposa Analía y a mi hija Evelyn Luz, a la familia de Martín Cerrudo, especialmente a Jano, a amigos en general. A todos los que con su apoyo y comentarios nos siguen dando la fuerza para seguir apostando a esta actividad cultural donde con mucho esfuerzo seguimos posicionar a nuestras ciudades y sobre todo dejando lo mejor posible a nuestro país”.

“En esta ocasión quería agradecer especialmente a Gonzalo Zamora de Cultura de Tierra del Fuego, a David Ferreira, secretario de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia y al Gobierno municipal que su apoyo fue fundamental para concretar este proyecto de representación”.

