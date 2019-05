Ernesto Alonso: La jueza Borruto » sigue consolidando el proceso de impunidad»

Ernesto Alonso, Secretario de Relaciones Institucionales del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata) dialogó con FM FUEGO respecto a la sorpresiva suspensión de las indagatorias a los militares denunciados y manifestó “ Efectivamente nos sorprendió este cambio de posición del juzgado federal de RG , de suspender este 1er llamado a indagatoria después de esperar casi 12 años de iniciada la causa , donde hay cientos de víctimas esperando esta reparación a través de la justicia , para que se lleve adelante un juicio que finalmente determine la responsabilidades de los hechos denunciados ocurridos hace 37 años “.

“Es inadmisible, y además es una suspensión sin fecha, por lo cual entendemos que nuevamente el poder judicial de la Nación, en cabeza de la Dra. Borruto, sigue consolidando el proceso de impunidad”, dijo.

Por otra parte, Alonso destacó “no pueden ser tomados como moneda de cambio, los cientos de compañeros que esperan este proceso de memoria verdad y justicia ,y lo que entendemos que hasta tanto la jueza no consiga recursos de personal , o se amplié el juzgado , no puede llevar adelante este proceso , por eso esto entra dentro de lo que es la negación de la justicia así que estamos trabajando con el equipo jurídico del CESIN de la Plata ,en conjunto con la secretaria de Derechos Humanos de la Pcia. de BSAS y la comisión provincial de la Memoria, que son dos organismos públicos querellantes en la causa, para presentar los recursos correspondientes”

EL Secretario de Derechos Humanos del CECIM aseguró “esto será enviado a la comisión Interamericana de derechos humanos y esta determinación tomada por la Dra. va a quedar incorporada dentro del expediente un informe que se llevara al consejo de la Magistratura porque aquí se están violando protocolos sobre graves violaciones a los derechos humanos , que tiene un tratamiento especial , aquí hay víctimas , no es una causa cualquiera.

Al ser consultado sobre los dichos de la Dra. con respecto a su determinación Alonso dijo “ no es un atenuante el que la Dra. desee interiorizarse sobre el tema , porque no es una funcionaria que venga de otra jurisdicción , hace 25 años que trabaja en el juzgado de RG , ella fue quien tomo las 1eras declaraciones testimoniales en el 2007 , o sea que es una persona que conoce la causa y por eso pensamos que aquí paso algo insisto , no es casual que haya cambiado de actitud con respecto a la investigación».

