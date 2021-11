Encuesta para concientización y detección precoz de la EPOC

Se realizarán esta tarde, en tres supermercados de nuestra ciudad. Es un cuestionario sencillo de responder, a través del cual se puede recomendar la consulta a un médico de cabecera por la posible presencia de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

Mañana es el día mundial de la lucha contra la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) ya tal fina, esta tarde se realizarán encuestas en 3 supermercados de Río Grande. La doctora Silvia Franchicni, Subreferente Provincial de Enfermedades Respiratorias y Control de Tabaco de nuestra provincia, habló sobre esta enfermedad todavía poco conocida: «EPOC significa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede prevenir y evitar, pero una vez instaurada es crónica, se pueden realizar tratamientos para sentirse mejor, aunque no es totalmente reversible como cualquiera enfermedad crónica, en este caso el daño pulmonar no se revierte. El 85% de las personas que sufren EPOC es por causa del tabaco, por eso es que está directamente relacionada con fumadores o que han sido expuesto a humo de tabaco ajeno, los llamados fumadores pasivos».

Sobre la actividad que se realizará hoy, Franchini dijo: » Se hace como concientización y para detección precoz, porque lo que pasa es que las personas no saben que tienen esta enfermedad. En etapas tempranas, suponen que tosen por el cigarrillo, porque no hacen actividad física y generalmente cuando la diagnosticamos ya lo hacemos en un estado avanzado. Vamos a estar esta tarde en tres supermercados, realizando un cuestionario fácil que nos alerta sobre la probabilidad de tener esta enfermedad».

«El 90% de los casos de EPOC es en personas de más de 50 años, hay como un corte en esa edad, se observa que vienen fumando desde los 15 años, pero la destrucción pulmonar comienza a manifestarse alrededor de los 50 años».

Franchini también se expresó sobre los tratamientos para dejar de fumar: «Nosotros hacemos tratamiento para dejar de fumar, uno intensivo que se ha comprobado que es el más efectivo, no hacemos talleres a la población. Estamos una hora con el paciente, lo llamamos, lo seguimos, hacemos tratamiento con la medicación, si hace falta sicólogo se lo deriva. Lo que hacíamos en el hospital antes de la pandemia eran tratamientos grupales, pero por falta de personal este año no se pudo retomar. El cigarrillo no es un hábito ni un vicio, es una adicción, por eso es que algunas personas lo pueden dejar con voluntad propia, pero para la mayoría es muy difícil, por eso necesita un tratamiento integral. En cuanto a la medicación tenemos tres en Argentina, dos que son orales y los sustitutos de nicotina que pueden ser parches, chicles, caramelos. Lamentablemente el tratamiento es costoso, hay que tener en cuenta que las obras sociales no cubren los parches, justamente los que menos contra indicaciones tienen. Es caro, pero si uno evalúa el costo-beneficio y lo que a ahorrar dejando de fumar no deja de ser una ganancia», finalizó diciendo la doctora Silvia Franchini.