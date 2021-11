Encadenada, junto a su hijo de 3 años, joven madre busca persuadir al municipio en busca de asistencia 

Sucedió esta mañana y decidió manifestarse de esa manera, ya que concurrió a pedir una nueva ayuda y quien la atendió le expresó que no podían porque ya la habían hecho con un alojamiento.

Ella le dijo que no se iba a mover de ahí hasta que la atienda recibiendo como respuesta que «entonces voy a llamar a seguridad».

Una joven madre de nuestra ciudad concurrió esta mañana a la municipalidad de Rio Grande a solicitar ayuda por la desesperante situación por la que atraviesa, pero se encontró con una respuesta inesperada, ya que quien la atendió en un primer momento, le dijo que no podían porque ya la habían ayudado con un alojamiento.

Ante esto, la joven le manifestó que se quedaría en el lugar hasta que la atiendan momento en que le expresaron que si hacía eso, llamaban al personal de seguridad.

Está más que claro, que si el accionar del personal que en un primer momento atendió a la joven cambió, fue por la presencia de los medios de comunicación.

La joven en medio de un estado de nerviosismo y llanto, sentada en el piso y con su pequeño hijo en brazos, dijo que, «sstoy acá porque hace un montón que estoy pidiendo ayuda, al Gobierno, al municipio, me alojaron 15 días en una pensión que me picaron las chinches por todo el cuerpo, pasaron ratas a la par mía, después me dijeron que si no resolvía mi situación, podía intervenir Minoridad y Familia. Para alguien que está en una situación mala, no podes amenazarla con su hijo, es lo peor que le podes hacer, no se si fue hostigamiento o que, pero me sentí tan mal».

La joven continuó explicando su accionar diciendo que, «cuando me acerqué al comedor «Granitos de amor», le expliqué la situación a la señora Marta que fue rebuena conmigo, me dijo que no me pusiera mal, que no me preocupara, que ella tenía una pieza, casi depósito, que si yo quería me podía alojar ahí. Me estaban por realojar, les dije que gracias porque una señora me había ofrecido una pieza, pero cuando vi el lugar no tenía baño, calorama, nada. Me quedé un tiempo ahí y me dijo que iban a tramitar una ayuda, La señora me dio ayuda para que salga a buscar, a preguntar por trabajos, empecé a buscar alquiler y no me aceptan con un niño».

«Entonces vengo a la municipalidad a pedir una nueva ayuda -continuó diciendo la joven- y me dijeron que no podían porque ya lo habían hecho alojándome, ahí les dije que me iba a quedar acá hasta que me atiendan y me dijo ´bueno, ahora llamo a seguridad´, ahí viene la coordinadora diciéndome que me pueden dar una ayuda de 18 mil pesos o menos. Le dije que seamos realistas, que no quiero que me den todo, pero con ese dinero no puedo pagar todo, de última le pedí que me alojen un tiempo en algún lugar, pero me insistió que ya me habían ayudado con alojamiento».

«Busco alquiler y no te aceptan con niños y si no son todos de más de 30 mil pesos y yo gano 12 mil», dijo muy acongojada la joven madre.

«Hace más de un mes que estoy pidiendo ayuda, lo hicieron alojándome, pero el lugar era horrible, me picaron las chinches por todo el cuerpo. Cuando les comenté esto me dijeron que me iban a reubicar, ahí empezaron con que podía intervenir Minoridad y Familia, solamente lo iba a poder hacer si ellos lo llamaban y yo soy una buena madre, mi hijo es super sano, bueno, está rebién alimentado». Si no me quieren dar una ayuda con un alquiler, que me den una ayuda con un trabajo, para que el día de mañana no esté pasando la misma situación», finalizó diciendo esta joven madre.

Mientras sucedía todo esto, salieron a atenderla la La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, Alejandra Arce, en otro momento el Director General Comunicación Institucional, Gonzalo Ortiz y también lo hizo la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande, Silvana Angelinetta.

Una situación desesperante que puede llegar a tener una resolución rápida por la mediatización de lo sucedido, porque si no, seguramente el personal de seguridad la hubiese retirado del lugar tal como le dijeron que iba a suceder si se quedaba ahí.