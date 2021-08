El próximo domingo sortea una nueva edición del Telebingo Fueguino

El Telebingo Fueguino realizará un nuevo sorteo éste domingo 22 de agosto desde las 22 Hrs. con el premio de un auto 0km y un súper bingo millonario que supera los 2 millones 600 mil pesos. Además se efectuará el sorteo de los no ganadores del Telebingo Aniversario que reparte 300 mil pesos.

El Telebingo Fueguino pondrá en juego más de 6 millones de pesos, de los cuales más de 1 millón forman parte de la modalidad sale o sale.

Serán 3 rondas doble chance por un valor de 500 pesos cuyo billete puede adquirirse en todas las agencias habilitadas de la provincia, incluso hasta una hora antes del sorteo en la puerta del IPRA en San Martín 360 Ushuaia y Perito Moreno 168 Rio Grande, con todo los medios de pago.

Los premios se dividen en montos de 70 mil pesos para las líneas que salen o salen, con una superlínea de 200 mil pesos que debe cantarse hasta la bola 8 inclusive.

Para el caso de los bingos se han establecido premios de 100 mil pesos en primera ronda, 250 mil en la segunda y 500 mil pesos para el bingo de la tercera ronda, recordando que en cada ronda a bingo juegan también los premios especiales de súper bingo millonario, se juega hasta la bola 37 con un premio que supera los 2 millones 600 mil pesos y súper bingo entre las bolas 38,39 y/o 40 inclusive cuyo premio es un auto 0km.

Se puede jugar y seguirlo por cualquier medio ya sea radio, televisión, computadora o teléfono celular debido a que se transmite por la Tv Publica Fueguina, por Facebook TelebingoFueguinoOficial, You Tube IPRATDF, Radio Pública Fueguina, Radio Fm Amistad, Radio HCP Noticias, Radio Estación del Lago Tolhuin.



Para ganar con el Telebingo Fueguino no es necesario jugarlo en el momento, en caso de no poder seguirlo en directo también está la opción de verificar el número de cartón en los extractos que son publicados desde una hora después del sorteo en las redes sociales del IPRA y estarán a disposición en las agencias desde el día posterior al sorteo.

Por último los billetes que resulten no ganadores también tienen una nueva posibilidad para lo cual se debe completar el cartón con todos los datos y depositarlo en las urnas que hay dispuestas en las agencias y/o en las oficinas del IPRA. Al juego siguiente se hace el sorteo por extracción manual con premios de 10 mil pesos.