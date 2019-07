EL MAGISTRAL TENDRÁ UNA DEFINICIÓN ELECTRIZANTE

RIO GRANDE.-Una electrizante definición tendrá hoy el Magistral de Ajedrez Aniversario de Río Grande, luego que anoche en la ronda 6 hicieran tablas los preclasificados 1 y 2 el GM Cristobal Henriquez (Chile) y el GM Gilberto Hernandez (Mexico) quedando de esta manera una definición de bandera verde desde las 10 hs la ultima ronda (7ma)del torneo.

RONDA 6 LUNES POR LA MAÑANA

Rondas del día lunes 8 de julio fueron la ronda 5 por la mañana enfrentaba los únicos punteros el gran maestro chileno campeón continental Cristóbal Henríquez y el joven maestro internacional argentino Pablo Ismael Acosta ganó Cristóbal Henríquez un partido muy disputado pero quedaron muy bien el número 1 preclasificado del torneo quedó así como único puntero en el duelo de escoltas con 3 puntos y medio estaban Pablo Molina ganó el nacionalizado brasilero Hernan Van Riemjidk, en otro duelo ganó Gilberto Hernández maestro mexicano derrotó al gran maestro argentino Salvador Alonso y asi Hernandez y Van Reimjisk erán escoltas .

En otro duelo Andres Rodríguez no tuvo demasiados problemas a Juan Cruz Arias y una de las sorpresas del gran maestro Diego Valerga hizo tablas con el local Federico Torres el mejor posicionado de la provincia ,tablas con el gran maestro muy buen resultado

Sin Grandes sorpresas hasta la mesa donde el duelo patagónico comodororense Fernando Rocabado derroto al maestro internacional Alejo de Dovitiis luego Naranjos maestro fide Sebastián Fell , la internacional femenina Lilia Ivonne Fuentes derrotando a Sebastián Rodríguez .

RONSA 6-LUNES EN LA TARDE

A la ronda 6 la ronda 6 con un único puntero como Henríquez con 5 puntos , y con 4,5 Hernandez y un buen lote de jugadores con 4 puntos y contras y medio por supuesto que pasó en la ronda 6 Cristóbal Henríquez apunta frente al número 2 del torneo Gilberto Hernández la partida fue muy disputada también tablas la mesa se enfrentaba el otro escolta Hernan Van Riemjidk contra el gran maestro uruguayo Rodríguez Andrés Rodríguez dos veces campeón del certamen en la mesa 2 ,Andrés Rodríguez aprovechó una «colgada» en una pieza de Van Reimjimk y así su especialidad aprovechar su momento y tu talento para quedarse con la victoria.

Ahora quedó como único puntero el GM Cristobal Henriquez con 5,5 ,pero ahora se dio por varios jugadores a sólo medio punto .

El otro es Pablo Acosta que venció al maestro Fide Sebastián Fell y el otro es el también chileno Nicolás Abarca quien venció a la Lidia Fuente, la sorpresas en la mesa 1 donde Pablo Sebastián Molina El maestro fide en pleno ascenso que derrotó al gran maestro Diego Valerga y otra la del local Federico Torres que venció al maestro internacional Alejo De Dovitis con piezas negras así llegamos a la última ronda que se disputará el día martes por la mañana con Cristóbal Henriquez todavía como único puntero con 5,5 puntos y medio Pero ahora con 4 escoltas a sólo media unidad Acosta ,Hernández, Abarca y Andrés Rodríguez todos con 5.

PARTIDAS PARA HOY

Cristobal Henriquez(CH) 5,5 vs 5,0 Nicolás Abarca (CH)

Andres Rodriguez (URU) 5,0 vs 5,0 Gilberto Hernandez(MX)

Pablo Acosta (ARG)5,0 vs 4,5 Andres Aguilar (ARG)

Diego Mussanti 4,5 vs Pablo Molina 4,5



