“El libro del Centenario es una Mentira que esta ensuciando a mi familia”

Así lo manifestó Josefina, la viuda de René Piñero, quien se mostró indignada por la continuidad de distribución del libro de los 100 años de Río Grande con el párrafo que ensucia el buen nombre de su esposo y el de su familia.

“En este momento siento mucha indignación, tristeza, una mezcla de todo por lo que se está distribuyendo en el libro de los 100 años. Yo tuve la llamada del Intendente, quien me dijo que se iba a corregir y que sacó una solicitada pública, pero lo siguen distribuyendo ensuciando a mi familia ”, comentó Josefina.

En ese sentido, sentenció que “hay que corregirlo porque esa no es la verdad, es un atropello hacia gente que ya no está, que pasó más de 60 años en Río Grande y dejó hijos y nietos. Eso es una mentira y está comprobado porque nosotros tenemos los diarios de la época y todos los documentos que justifican y hablan de la verdad. La verdad siempre triunfa y no se puede tapar”.

“No quiero que el nombre de mi marido René Piñero siga siendo ensuciado, porque era un hombre justo, noble, fiel a su familia y a sus principios, nada tiene que ver con cómo lo están pintando en el libro. Está muy mal lo que andan diciendo y quienes apoyan eso”, manifestó molesta.

Josefina contó que “cuando lo conocí a René yo era cocinera, vivía honradamente y él se fijó en mí. Si él hubiera sido otro tipo de hombre por el hecho de tener una estancia no se hubiera fijado en mí, pero él estuvo al lado mío. Yo por defender a mi hija de otro matrimonio tuve que irme a Buenos Aires donde estuve por 9 años, y en esos 9 años él siguió a mi lado”.

“El Intendente, no conoce la historia de René ni de Río Grande como nosotros los viejos pobladores. No sé por qué se escribió eso, por qué tanto odio y mala intención”, sentenció Josefina.

“Hablan por boca de ganso porque no lo conocieron a René. Yo sí lo conocí, era su esposa y sé lo que él ha sufrido. Nosotros hemos vivido con lo justo y necesario, mis hijos iban al colegio del estado y en las vacaciones nos íbamos a la estancia a trabajar”, señaló.

Por otro lado Josefina remarcó que “hace 13 años tuve un ACV, estuve en coma 19 días y cuando desperté no conocía ni a mis hijos, pero los médicos me sacaron adelante. Si Dios me dejó acá es para este fin, para defender a mis hijos y mi familia.

Quiero que ese libro deje de circular con ese párrafo sobre mi marido, me molesta mucho. Tengo presión alta, tuve un ACV y estoy en una silla de ruedas, pero aún así me dan ganas de salir y explicarles uno por uno que lo que se dice no es así.

“Tenemos el apoyo de muchos antiguos pobladores y los que lo conocieron a René saben que él no era como lo pintan en ese libro, no quiero que siga circulando así. Acá se está cometiendo una injusticia, se está ensuciando a una familia antigua de Río Grande y a un hombre que ya no está”, cerró indignada la viuda de René Piñero.