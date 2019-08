El autor de la masacre de Ohio escribió «una lista de asesinatos» y una «lista de violaciones» cuando estudiaba secundaria

«El agente me dijo que él [Betts] no estaría en el centro por un tiempo», explicó refiriéndose a la suspensión de Connor Betts. «Pero cuando ese tiempo pasó, él regresó, y volvió a caminar por los pasillos. No nos advirtieron que había regresado a la escuela», añadió.

Las listas macabras que redactó durante su adolescencia el autor del tiroteo anticiparon la masacre que ocurrió en la madrugada del domingo en Dayton, donde Connor Betts terminó con la vida de nueve personas -entre las que se encontraba su hermana-, e hirió a otras 27.

«No fue una sorpresa para mí», dijo otra compañera de clase a un medio local ..

Según relató esta estudiante , ella sabía desde hacía tiempo que los pensamientos y deseos de Betts eran escalofriantes. En una ocasión, él fantaseó con atarla de manos y cortarle la garganta.

«Él sabía que eso no era normal. Los dos hablamos mucho sobre que tenía que pedir ayuda», dijo la joven.

Chris Baker, ex director de Bellbrook High School, confirmó en declaraciones al diario Dayton Daily News que Connor Betts fue suspendido en 2012 tras descubrirse las listas en la pared del baño, pero no quiso facilitar ninguna otra información sobre el asunto.