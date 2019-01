Dieron a conocer los alarmantes números de la crisis en la industria fueguina

Este viernes en las puertas de Brisghtstar, el dirigente de la UOM, Oscar Martínez dio a conocer la realidad de cada una de las empresas electrónicas de la ciudad.

En el acto, Martínez advirtió que “no descartamos un paro total en la medida que reiniciemos los distintos establecimientos”.

“En la mayoría de las fábricas que han llevado adelante suspensiones no está previsto el embarque de insumos durante los meses de febrero y marzo, lo que trae como consecuencia que esto genere una inactividad importante puesto que la demora en llegar de los componente en algunos casos puede ser de hasta seis meses cuando se trata de equipos de aire acondicionado o tv, son tiempos que demoran la posibilidad de tener colocados los equipos en la línea de producción”, explicó Martínez.

Consultado sobre por qué los sectores gremiales no realizaron ninguna protesta durante la visita del presidente Macri, indicó que no había mucha presencia de trabajadores en la provincia, y los que estaban en la organización analizaron que no había una decisión colectiva teniendo en cuenta que muchos estaban en su descanso vacacional.

Respecto a reuniones con la UOM nacional índico que “ayer nos reunimos con el Secretario General, Antonio Caló y tenemos previsto desarrollar reuniones con el ministro de la producción y trabajo Dante Sica, además de las conversaciones mantenidas con algunos funcionarios de segunda línea lamentablemente sin lograr aun un respuesta respecto a cuáles serán las políticas a seguir en el sector.”

“Lamentablemente no hay ningún contacto, a fines de octubre del año pasado hicimos la presentación sobre el reclamo de la prórroga de la 19640 con una cantidad importante de firmas, lamentablemente no hemos tenido ninguna convocatoria, también es cierto que se ha presentado el proyecto a nivel nacional, pero no tenemos ninguna claridad sobre el planteo que hizo el Gobierno”.

Estos son los datos que presentaron durante la manifestación:

Mirgor Cuenta con 230 trabajadores permanentes trabajando en un solo turno.

Aire del Sur Cuenta con 97 trabajadores de los cuales 82 son permanentes y 15 PPD. Hoy los PPD no tienen fecha de regreso y a partir del 21 de enero los trabajadores permanentes se encuentran en su período vacacional y a partir del 25 de febrero estarán suspendidos hasta el 10 de marzo inclusive con una prolongación flexible hasta el mes de agosto.

FAPESA cuenta con 241 trabajadores de los cuales 18 son PPD quienes no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 14 de febrero.

BIRGSTAR cuenta con 424 trabajadores donde 31 son PPD quienes no tienen fecha de ingreso y en un marco donde la empresa sigue planteando suspensiones y desvinculaciones de trabajadores

La empresa ATUEL cuenta con 10 trabajadores permanentes y al día de la fecha no tienen ningún panorama de producción.

FABRICA DEL GRUPO DIGITAL, cuenta con 254 trabajadores donde 58 son PPD quienes no tiene fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 4 de marzo inclusive.

La empresa CARRIER, cuenta con 132 trabajadores de los cuales 28 son PPD quienes no tienen fecha de ingreso y los trabajadores permanentes se encuentran suspendidos hasta el 15 de febrero inclusive.

La empresa SOLVIC, cuenta con 77 trabajadores de los cuales 14 son PPD y hoy hay 4 PPD sin fecha de ingreso.

La empresa FAMAR, cuenta con 140 trabajadores permanentes trabajando con una sola jornada reducida con el 8% del salario.

RADIOVICTORIA FUEGUINA 378 trabajadores de los cuales 30 son PPD, y no tienen fecha de ingreso.

La empresa SISA cuenta con 35 trabajadores permanentes que están suspendidos hasta el 4 de febrero.

BGH 830 trabajadores de os cuales 130 son PPD quienes no tienen fecha de ingreso y los permanentes están con suspensión. La empresa informo que no tendría actividad en marzo y que pretende reducir personal.

IATEC cuenta con 892 trabajadores de los cuales 282 son PPD quienes se encuentran trabajando con una claridad hasta fines de febrero y sin proyección para los próximos meses.

Empresa ELECTROFUEGUINA, cuenta con 283 operarios de los cuales 36 son PPD quienes no tienen fecha de ingreso y el personal permanente se encuentra suspendido desde el 21 de enero hasta el 1 de marzo inclusive.

En FOXMAN hay 26 trabajadores permanentes, pero no perciben salarios, no tienen qué producir y hay abandono de la patronal.

En AUDIVIC cuenta con 73 trabajadores que están a la espera de aires acondicionados que no pudieron vender ya que hay un abandono rotundo de la empresa.

Ademas, las fábricas que se cerraron que son Visteon, IPSA, Interclima, Telecomunicaciones, Leanval.

Fuente: TIEMPO FUEGUINO

