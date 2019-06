Día de la Provincia: Homenaje a 28 años de la sanción de la Constitución

En instalaciones del Centro Cultural Esther Fadul de la capital, se realizó el acto central por Día de la Provincia y Jura de la Constitución fueguina. Presidió el acto, la gobernadora Dra. Rosana Bertone junto al vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, Juan Carlos Arcando.

Finalizado el acto, el vicegobernador Juan Carlos Arcando subrayó que los fueguinos vivían un día muy especial y recordó el escenario donde se llevaría adelante la jura, que fue en el polideportivo Hugo Italo Favale. “Muchos vinimos de afuera, llegamos con mucha esperanza y esta tierra nos tendió su mano”. Al tiempo que recordó que hace 28 años se juró un Carta Magna de “excelencia y de avanzada para esos años”.

“Somos unos Provincia joven, ordenada con un desarrollo importante y es por eso que debemos defender las industrias, a través de la prorroga de nuestra Ley 19.640”, dijo Arcando en coincidencia con la Gobernadora. Además, el titular de Parlamento se refirió a Malvinas y sostuvo que “hoy hace 186 años y 28, de la ocupación ilegal de los británicos en el archipiélago. La soberanía territorial es un eje fundamental, para de este Gobierno provincial y lo marca la Constitución”, remarcó.

Por su parte el convencional constituyente y actual legislador, Ricardo Furlan dijo “es un lindo recuerdo y en particular para mi”, al tiempo que manifestó su edad al momento de su trabajo como constituyente. “La verdad se vive con mucha emoción y si algo me marca es cuando la jura el Pueblo. Porque los dos protagonistas más importantes de eso, hoy ya no están con nosotros, es doña Elena y un amigo personal como fue Miguel Ángel Fonte, vaya el recuerdo para ellos”.

Además, recordó a sus compañeros de bancada fallecidos, el Dr. López Fontana y la Dra. Weis Jurado. “Ellos fueron parte muy importante del cuerpo colegiado. Me enorgullece haber sido participe y en estos momentos uno le da mayor relevancia a lo que estamos viviendo, esperamos que la Provincia siga creciendo”. De esta forma, Furlan remarcó que “más allá de los vaivenes políticos, no debemos cambiar el rumbo que tienen la Provincia, ni en Ushuaia, ni en Tolhuin y recuperar el Municipio de Río Grande”, concluyó.

En tanto, Prensa Legislativa, dialogó con el legislador Pablo Villegas dijo que “como dirigente, hombre de la política y del MPF, es un día sumamente especial”. Resaltó la participación “activa y fundamental” de los Convencionales constituyentes del “nuestro querido partido al momento de la sanción de la Carta Magna. De este modo, nos marca el sistema de Gobierno, los derechos, deberes y garantías, que nos reconoce a los fueguinos”.

“Es un orgullo tener en este acto homenaje a Carlos Pérez, que tuvo una brillante actuación”, mencionó Villegas en relación al trabajo realizado por el Convencional. “Hay que hacer respetar la Constitución, dentro del marco de nuestras posibilidades y el compromiso de pelear por un Gobierno que respete esa matriz ideológica, que esta plasmada en el documento. Que esos derechos, sean una realidad todos los días en la mesa de los fueguinos”, cerró Villegas.

Por otra parte, el legislador Daniel Harrington luego de finalizado en acto, en diálogo con Prensa legislativa manifestó que “hay mucho para analizar en el recorrido de estos 28 años de la Provincia. Hoy me toca ser Legislador en este marco conmemorativo y de este modo, vamos creciendo organizadamente con todo lo que eso implica en esta hermosa Tierra del Fuego”.

Además, Harrington destacó a los ciudadanos de la Provincia por su dedicación con el trabajo. “Ellos son personas de mucha constancia y queremos ver grande este territorio. Vamos por ese camino, en defensa de la soberanía y de nuestras leyes que nos dan derechos y que nos vieron nacer, como la 19.640. Finalmente, el Parlamentario dijo que “hay que enfrentar la adversidad juntos, para ser independientes económicamente y con un protagonismo hacia el futuro”, finalizó.

También, acompañaron los legisladores Ricardo Furlan, Federico Bilota, Ricardo Romano y Daniel Harrington (FPV – PJ), Pablo Villegas y Mónica Urquiza (MPF); Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos); convencionales constituyentes, funcionarios del gobierno provincial, autoridades del Concejo Deliberante local, representantes de la Justicia y miembros de la administración ushuaiense.

Las instalaciones del Centro Cultural, se vio colmado de abanderados y escoltas de diferentes niveles educativos, también asistieron integrantes de las fuerzas de seguridad y Veteranos de Guerra.

Desde la organización, recordaron los hechos que se suscitaron en 1991 que tuvo como resultado la Jura de la Carta Magna provincial. Seguidamente, compartieron se mancionó que luego de 18 años después en noviembre del 2009 se sancionó la Ley nacional 26.552 que establece los límites geográficos de la Tierra del Fuego incluidas nuestra Islas Malvinas.

Seguidamente, destacaron el rol los Convencionales Constituyentes, “que tuvieron el honor de redactar” la letra de nuestra Carta Magna fueron: Luis Alberto Andrade; Luis Augsburger; Pablo Blanco; Miguel Ángel Castro; José Estabillo; Mario Ferreyra; Alejandro Funes; Hernán López Fontana; Demetrio Martinelli; César Marcos Mora; Néstor Nogar; Carlos Pastoriza; Carlos Pérez; Ruggero Preto; Jorge Rabassa; Alberto Revah; Elena Rubio de Mingorance; Rosa Delia Weiss Jurado y Diana Wilson. (Cabe recordar, que luego el convencional Revah dejó su cargo, asumiendo Ricardo Furlan).

El turno del espacio artístico, estuvo a cargo del taller “Tradición Norteña” junto a su profesor Ariel Vieyra, quienes interpretaron una serie chacareras. Asimismo, los presentes se deleitaron con la escuela de danza “Chic Academia”, que brindaron un espectáculo para festejar el aniversario de la Provincia.

