Di Giglio:  “Con la aceptación que hemos tenido de Moderna, seguramente completemos en los próximos días el esquema de quienes recibieron Sputnik en abril y mayo” 

En diálogo con FM Fuego, la Ministra de Salud de la provincia habló sobre la situación sanitaria actual en Tierra del Fuego y el avance en la campaña de vacunación, además de valorar la gran aceptación de la población para la intercambiabilidad de vacunas.

“La curva se sigue manteniendo estable, en una meseta que el sistema sanitario puede contener sin grandes dificultades y que permite continuar atendiendo otras patologías que es el gran objetivo que tenemos por delante en los próximos meses”, comentó la funcionaria.

Con respecto al turismo en la provincia, Di Giglio explicó que “siempre hicimos hincapié en que si uno en su provincia tiene las actividades flexibilizadas con una gran circulación de personas, el hecho de que vengan visitantes o turistas no aumenta el contagio; lo hemos visto en el verano también que incluso teníamos valores más altos en enero que en esta época. La realidad es que si uno se maneja con protocolos, los turistas se manejan en burbujas, realizan sobre todo actividades al aire libre y hace que no aumente el número de contagios”.

“Algo que nos preocupaba del receso invernal son las reuniones de los jóvenes en los hogares, mucho más que el turismo. Cuando se habla de circulación de personas se habla de la posibilidad de que ingresen variantes nuevas. Ya hemos aprendido que, a pesar de tener las fronteras cerradas, las variantes ingresan igual, como sucedió con la variante de Manaos que rápidamente se hizo prevalente en todo el país”, remarcó.

En ese sentido, la Ministra explicó que “el hecho de tener las fronteras internacionales cerradas lo que ha logrado es retrasar el ingreso de la variante Delta que está siendo prevalente en el mundo y poder completar esquemas de vacunación en gran parte de la población como lo hemos hecho en nuestra provincia”.

Al ser consultada por la campaña de vacunación, Di Giglio señaló que “están llegando vacunas. Hemos recibido también una partida del componente 1 de Sputnik y en los próximos días abriremos los turnos ya que hay muchas personas de entre 18 y 25 que aún no pudieron acceder a su primera dosis. La totalidad del resto de las dosis están destinadas a vacunar a personas que esperan completar su esquema”.

“En el día de hoy, tanto en Ushuaia como en Río Grande se está aplicando segunda dosis de Sputnik, sabiendo que de ese inoculante tenemos menor cantidad de dosis disponibles y de Moderna tenemos 6000. Es muy importante saber que todas las decisiones que se toman están avaladas científicamente y que lo importante es vacunarse”, puntualizó..

Asimismo, valoró la gran aceptación que hubo con la intercambiabilidad de vacunas: “Hemos tenido una muy buena respuesta. Hay personas que eligen Sputnik y que no aceptan otra opción y otras que aceptan la intercambiabilidad. Creemos que con la aceptación que hemos tenido de Moderna, en los próximos días estaremos completando el esquema de todas las personas que recibieron Sputnik en el mes de abril y mayo en la provincia”.

“Quiero recordar también que los turnos para segundas dosis llegan por SMS. Hay que estar atentos porque hay que ingresar al link y confirmar el turno”, agregó.

Por último, la funcionaria se refirió a las próximas elecciones y reparó en que quienes estén aislados no podrán votar presencialmente: “Todo el operativo está a cargo de la Justicia Electoral, no interviene el Ministerio de Salud en el control. La decisión de la provincia es que toda persona que esté aislada por contacto estrecho o que sea positivo de Covid debe respetar su aislamiento y no salir de su domicilio. Si después la Justicia Electoral decide implementar otro medio y encuentra una alternativa para que esas personas puedan votar que no sea de manera presencial ya es algo que no se evalúa desde el Ministerio de Salud, pero los que tengan certificado de Covid positivo o contacto estrecho no van a poder votar de forma presencial”.