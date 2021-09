Denuncian a un hombre por abuso sexual de dos hermanas cuando ambas eran menores de edad

En un hecho que implicaría a la actual pareja de la abuela paterna, la madre de las ahora adolescentes de 16 y 18 años radicó la denuncia hace unos días en el Juzgado de Instrucción N°3, acusando al hombre de abusar de sus hijas cuando tenían 5 y 7 años.

La mujer dialogó con FM Fuego y comentó que los aberrantes hechos vieron la luz luego de otra situación difícil que vivió la familia, cuando la mayor de las hermanas intentó atentar contra su propia vida.

“Ellas salieron ese día sábado, supuestamente a un cumpleaños. A eso de las 2 o 3 de la mañana me llama una de mis hijas y se corta la llamada. Luego me llama una amiga mía para decirme que mi hija la llamó a ella y le dijo que su hermana estaba muerta, que hacía rato que se había caído y no despertaba”, explicó.

En ese sentido, contó que “cuando llegamos, mi hija estaba tirada en la vereda, tapada y con hipotermia. Mi hija de 15 años lloraba porque su hermana hacía rato que no reaccionaba. Una vez en el hospital, la doctora nos dijo que menos mal que había vomitado porque sino no la contaba. Recién a las 2 o 3 de la tarde se despertó”.

“Cuando se despierta, le empieza a decir a su hermano que se quería morir, que tenía el corazón hecho pedazos. Se culpaba de no poder defender a su hermanita cuando la lastimaron de chiquita. La doctora nos dijo que tenía que ir al psicólogo urgente”, afirmó.

Asimismo, la madre indicó que “cuando yo pude hablar con ella le pregunté quién les hacía daño y me dijo que Hugo (la pareja de su abuela paterna), que cuando su papá las dejaba y su abuela salía, Hugo les hacía daño”.

“A los diez años, ella tuvo una parálisis facial y yo estimo que fue por lo mismo, porque en esa época ya estaban siendo abusadas. Ahora a los 18 años volvió a tener una parálisis. Seguramente ya venía pensando en quitarse la vida, tenía todo esto guardado y eso la atormentaba. Ella vivía encerrada en casa, casi no salía”, remarcó.

Por otro lado, señaló que “mi otra hija no quiere comer, dice que siente asco al comer. Cuando yo le pregunté si se acordaba algo de esos años, me dijo que sí y que nunca se le iba a olvidar cuando Hugo se bajaba la ropa y las obligaba a hacer esas cosas. Él las amenazaba con que si contaban algo les iba a hacer cosas peores, la encerraba a la más chiquita con llave en una pieza y cuando le quería hacer algo a la más grande, ella gritaba. Yo no puedo creer que mis hijas hayan pasado tantas cosas”.

“Todo esto pasaba en la casa de su abuela, cuando el padre las venía a buscar y las dejaba allí. En esa época recuerdo que ellas sentían mucha tristeza. Yo les corté las visitas porque el padre nunca estaba y ellas siempre volvían llorando, pero nunca me contaron esto, no sabían cómo decirlo”, resaltó.

Sin embargo, a pesar de la relación no tan cercana que pudieran haber mantenido en el pasado, la madre aclaró que “el padre de las chicas me está acompañando en todo”.

Cabe destacar que los hechos están en plena investigación y que actualmente rige sobre el implicado una orden de restricción de acercamiento al entorno familiar de las víctimas.