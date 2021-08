Delegado despedido se encadenó al portón de entrada de Mirgor

Se trata de Ángel Gordillo, integrante de la UOM a quien el viernes pasado se le había impedido su ingreso a la planta 5 de IATEC y que hoy confirmó que fue finalmente despedido.

“Hace unas horas me llegó el telegrama de la empresa diciendo que me despiden a partir de la resolución que había tomado la Cámara y por haber bloqueado un portón en defensa del reclamo de los trabajadores”, expresó Gordillo.

En ese sentido, el delegado remarcó que “como he dicho siempre, voy a defender el puesto de trabajo porque es como le doy de comer a mi familia y he tomado la decisión de encadenarme. Acá me voy a quedar hasta que me devuelvan mi puesto de trabajo porque estoy convencido que esto que me han hecho es una injusticia”.

Asimismo, señaló que “lo único que hice fue defender los derechos de los trabajadores. Lamentablemente la justicia quiere imponer cómo debemos ejercer nuestra representación gremial cuando las empresas hacen oídos sordos al reclamo de los trabajadores; ha demostrado hoy que actúa en favor de los poderosos”

“Mis compañeros de IATEC están 100% apoyando y esperaremos a ver qué pasa. Yo la decisión ya la tomé y acá me voy a quedar para pelear hasta el final”, cerró.