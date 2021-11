Cyber Monday 2021: Consejos para armar tus vacaciones

Del 1 al 3 de noviembre tendrá lugar la nueva edición del CyberMonday con ofertas, promociones y descuentos. Conocé cinco consejos para no perderse las ofertas en viajes.

Despegar participará de la nueva edición de CyberMonday. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre y ofrecerá ofertas, promociones y descuentos de más de diez categorías.

La compañía brindó cinco consejos para no perderse las ofertas: Activar las notificaciones de la app de Despegar para seguir minuto a minuto y enterarte de las ofertas exclusivas, hacer una selección de productos a comprar, se recomienda comprar en el momento ya que las ofertas tienen stock limitado, verificar el límite de su tarjeta de crédito con anterioridad al evento (los usuarios también tienen la posibilidad de comprar con dos tarjetas) y seguir la cuenta de Instagram.

“La nueva edición del CyberMonday es una gran oportunidad para los viajeros, especialmente para aquellos que deseen viajar por nuestro país ya que las ofertas del evento se pueden combinar con los beneficios de Previaje. Además, es un momento especial para nuestro país como destino turístico porque acaba de ser reconocido como Destino líder de América del Sur en los World Travel Awards”, señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Desde la Compañía informan que la reactivación del sector se puede observar en el aumento de ventas para enero y febrero que es de un 100% en comparación con las últimas semanas de septiembre. Los destinos nacionales más elegidos para este verano son Mendoza, Ushuaia, Salta, Calafate, Iguazú y, liderando el ranking, Bariloche. Las ofertas también incluirán oportunidades para viajar a los destinos internacionales preferidos de los argentinos como Brasil, Cancún y Miami.

En tanto, este año Volalá, se suma al Cyber Monday y va a ofrecer durante todo el evento una serie de ofertas y descuentos exclusivos para aprovechar y volver disfrutar la experiencia de viajar.

Volalá va a estar ofreciendo descuentos exclusivos, hasta 50% off en productos seleccionados, tarifas flexibles y muchas cuotas sin interés en Vuelos, Hoteles, Asistencia, Experiencias y Alquiler de auto. Y para destinos nacionales a esos beneficios se le suman los del Plan Pre Viaje.

Todo esto lo vuelve una oportunidad imperdible para planificar y sacar el próximo viaje, con las mejores promociones, pagando en muchas cuotas sin interés y con tarifas flexibles.

“Estamos muy contentos que con la llegada del Cyber Monday. El aumento de las frecuencias de vuelos, junto con la flexibilización de las restricciones, la baja de los casos de Covid y el fuerte avance de la vacunación, están generando un marco de mayor confianza y seguridad a la hora de viajar. Esto a su vez es el impulso que el sector necesita para una recuperación sostenida en el tiempo. Este Cyber Monday llega en un muy buen momento, y creemos que es una muy buena oportunidad para que todos podamos volver a Viajar.” Magali Alvarez Howlin, Gerente de Marketing.

Oportunidades:

-Ofertas exclusivas, y hasta 12 cuotas SIN INTERÉS para todos los -destinos y productos.

-Tarifas Flexibles.

-Nuevas Experiencias en destinos nacionales: Ecoturismo, -gastronómicas y de aventura. Y hasta 30% off.

-50% off en Asistencia al viajero con cobertura Covid

-Hasta 25% off en Hoteles

-Vuelos y alquiler de autos hasta 15% off