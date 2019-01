CULMINA EL PRIMER CONTINGENTE DE LAS COLONIAS DE VERANO

Este viernes 25 de enero finaliza el primer contingente de la colonia de verano, organizada por el Instituto Municipal de Deportes destinada para niños y niñas de 4 a 12 años. El vicepresidente del IMD, Guillermo Navarro, destacó el trabajo de los profesores y señaló que “buscamos darle un perfil mucho más deportivo que recreativo este año”.

Navarro indicó que “haciendo un primer balance estamos muy contentos, muy conformes con el resultado y el impacto que ha tenido en los chicos. Buscamos darle un perfil más deportivo y que los chicos y chicas tengan la posibilidad de realizar las actividades que hacemos durante el año en las escuelas Municipales” y de esta manera los profesores tengan la posibilidad de realizar una evaluación del rendimiento de cada uno “para poder entregárselo a sus padres, para que ellos puedan estar al tanto de cuál fue el deporte en el que su hijo se sintió más cómodo, o el perfil deportivo de cada uno y poder continuarlo durante el año en las Escuelas municipales”.

En ese marco, sostuvo que “este año tienen la posibilidad de hacer actividades náuticas (en un acuerdo logrado con el club Afasyn), tienen caminatas, karate, Natación, Fútbol, Básquet, Danza, Vóley y más recreativo cine una vez por semana” destacando que “lo más importante en la organización de estas colonias es haber podido contar con todos los espacios deportivos en condiciones. Desde el lunes 7 de enero está en funcionamiento la pileta del natatorio Ana Karelovic, que es algo que veníamos trabajando hace tiempo; se puso en condiciones toda la sala técnica de calderas (todo lo referente a cañerías, bombas y filtros), se cambió la iluminación antigua por tecnología LED, se pintó y repararon algunas fisuras que tenía el piso de la pileta”.

Pero sin dudas la obra más importante, “si nos remontamos a dos o tres años atrás tiene que ver con el gas, teníamos un sólo medidor donde estaba todo el Polideportivo y la Casa de la Cultura; con el tiempo y un trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo con Camuzzi más que nada por un tema de seguridad, porque cuando hicimos la primera inspección había muchas pérdidas y lo que priorizamos fue la seguridad de los vecinos, nos vimos en la obligación de cerrar la ‘Cancha 4’, la Administración y los salones que con el tiempo logramos volver a abrir, y lo único que nos faltaba era la pileta y pudimos volver a abrirla ante la gran demanda que teníamos por parte de los vecinos”.

Asimismo, Navarro señaló que “en diciembre pudimos llevar adelante la obra de gas natural en el ‘Cochocho’ Vargas, eso nos va a permitir abrir en los primeros días de febrero el salón de musculación que es el único espacio que nos queda pendiente; y una vez que tengamos eso vamos a poder desarrollar las actividades deportivas que teníamos planeadas desde hace mucho tiempo”.

Playones Deportivos

Con respecto a los playones y canchas exteriores, el funcionario dijo que “tratamos de echar mano a todos los espacios que tenemos a nuestro alcance para poder, primero, desarrollar el deporte y segundo dar cumplimiento a la demanda que tenemos de todos los clubes y federaciones. Con la Unión de Rugby, por ejemplo, se firmó un convenio por segundo año consecutivo, en el que nos pusimos de acuerdo en la preservación y mantenimiento de la cancha, darle descanso un fin de semana por mes, vamos estar colocando cartelería en la zona de la ‘Pichot’ para que se respete el uso de la misma, los horarios” y agregó que “algo similar sucede con los playones deportivos de la ciudad, muchos de ellos fueron remodelados y reacondicionados, gracias a la decisión del Intendente de ponerlos a todos en condiciones, lo que nos permite llevar el deporte a los barrios y descentralizar actividades”.

En tanto, aseveró que junto con los profesores del Instituto “seguiremos realizando actividades en los barrios, como ha pasado con la Liga Municipal de Fútbol Infantil o como lo estamos haciendo en las 640 viviendas con Pilates; junto a la Secretaría de Deportes estamos viendo cómo armamos un programa para poder llegar aquellos lugares en los que no hay un playón deportivo, para poder acercar el deporte a todos. Tenemos que ser nosotros, como Estado, los que brindemos las oportunidades para que todos tengan la posibilidad de practicar alguna disciplina”.

Finalmente, expuso que “sabemos que hay mucha gente que no ha podido irse de vacaciones es por eso que desde el Instituto les ofrecemos una gran variedad de actividades, para las cuales no se requiere una inscripción previa como Yoga, Stretching, Acuagym, estiramiento en el agua, Localizada, Zumba o Pilates. Tenemos que brindar los espacios para que puedan continuar con la actividad física; hoy hay mucha demanda de tener actividad física, que ayudan no sólo en lo físico sino también a socializar”, concluyó.

