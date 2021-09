Corte sobre la Avenida Belgrano por un caño de gas roto

En estos momentos, se están realizando las tareas de reparación correspondientes en la intersección de Belgrano y Alberdi. En diálogo con FM Fuego, el Director de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Río Grande, Alberto Ibarra, explicó que el inconveniente surgió mientras se estaban llevando a cabo obras en la red cloacal y el personal interviniente se encontró con un caño de gas que no estaba en los planos.

En esa línea, Ibarra explicó que “se produjo una rotura del caño de gas. Por lo que hablamos con la empresa, aparentemente no está en los planos de cuando se piden las interferencias, por lo cual no se sabía que el caño estaba ahí. Ahora lo que se va a hacer rápidamente es detectar el lugar específico donde se produjo la rotura, hacer un bypass del caño de gas para no cortar el fluido y mientras tanto hacer la reparación del caño de gas. El trabajo que se estaba realizando era una obra de cloaca”.

“Aparentemente ese caño no estaba en los planos, habría que chequearlo. Al no estar en los planos no sabemos de qué diámetro es tampoco”, resaltó.

Asimismo, el Director de Obras Sanitarias señaló que “nosotros llamamos a los Bomberos, a Tránsito y a todo el personal de seguridad para tomar las precauciones del caso. Va a haber que romper el pavimento. El personal de Camuzzi ya está detectando el lugar específico donde se va a hacer la rotura”.

“Los trabajos se van a hacer sobre calle Alberdi y Belgrano. No sabemos cuánto tardarán los trabajos, pero probablemente lleven toda la tarde”, concluyó Ibarra.