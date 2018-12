CONDUCTORES DEL PROGRAMA “CINE X RADIO” FUERON RECIBIDOS POR EL JEFE DE GABINETE

El programa “Cine x radio” que se emite por Radio Nacional Ushuaia 92.1 mhz fue galardonado con el premio Distinción a la Responsabilidad Social Comunicativa otorgado por “RSC – Responsabilidad Social Comunicativa”, entidad organizadora de larga trayectoria en la distinción de acciones de responsabilidad social, en el marco de su evento anual “Distinciones RSC sustentabilidad + Solidaridad+ Comunicación”, en su edición Nº15.

El programa “Cine x Radio” que conducen Gonzalo Zárate y Nair González todos los miércoles de 21 a 24:00h fue ternado y resultó ganador en la categoría “Medios de Comunicación” por su labor de carácter inclusiva, solidaria y de bien público.

Los conductores del programa visitaron este lunes al ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz para agradecer el apoyo del Gobierno provincial que posibilitó que puedan viajar a Buenos Aires a recibir el premio, y dialogaron acerca de la importancia de haber recibido esta distinción. Del encuentro participó también el secretario de Discapacidad Darío Lomberg.

“Cine x radio” es un programa dedicado a difundir películas en formato audiodescriptivo que desde hace 5 años en el aire no sólo es escuchado por personas no videntes, sino que gran parte de la comunidad de Ushuaia ya lo adoptó como propio en la no che de los miércoles.

