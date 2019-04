Condenaron al comisario Marcelo Guerrero a un año y seis meses de prisión en suspenso

El Comisario Juan Marcelo Guerrero fue condenado este miércoles 17 de abril a cumplir la pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por 3 años.

El tribunal unipersonal integrado por el Juez Correccional del Distrito Judicial Norte, Doctor Pablo Martín Bramatti lo consideró autor material y penalmente responsable del delito de omisión de auxilio a autoridad civil competente, cometido en la ciudad de Río Grande, entre los días 15 y 16 de mayo de 2017, en perjuicio de la Administración Pública (conforme artículos 20, 26, 45 y 250 del Código penal).

Tras el juicio oral se ordenó que Marcelo Guerrero Oyarzo cumpla por el término de 3 años las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia, b) someterse al cuidado del Patronato de Liberados (artículo 27 bis del Código Penal).

El Tribunal dará a conocer los fundamentos del veredicto el próximo 24 de abril a las 20.

El Oficial de Policía de la Provincia de Tierra del Fuego fue acusado del delito de omisión de auxilio a la autoridad civil, al haber omitido sin causa justificada la prestación de auxilio legalmente requerido por la Fiscalía y el Juzgado de Familia del Distrito Judicial Norte.

El Comisario Marcelo Guerrero, en diálogo FM FUEGO indicó “me sorprendió el fallo, no esperábamos lo dictaminado por el tribunal” y agregó “esperaremos los fundamentos para apelar”.“Yo estoy confiado en la justicia y seguiremos adelante para lograr mi absolución, porque no he cometido ningún delito”, destacó.

