Concejo: Declaran de Interés Municipal el Foro organizado por la CAME y la Cámara de Comercio

El Concejo Deliberante Declaró de Interés Municipal el II Foro Regional de Comercio y Turismo denominado “Estrategias para el Desarrollo Económico local”, las Pymes, un Desarrollo Posible. El evento se desarrollará mañana jueves por lo que en el día de hoy, los Concejales entregaron la declaración a representantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Comercio de Río Grande.

El presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar y el concejal Raúl von der Thusen hicieron entrega del Decreto a el vicepresidente de la CAME, Diego Navarro, al vicepresidente del sector comercial de CAME, Fabián Tarrio, y al Director Ejecutivo de Economías Regionales de la CAME, Pablo Verneco.

En las oficinas de presidencia los concejales y los dirigentes mercantiles estuvieron dialogando sobre la situación actual de las Pymes, del comercio y la economía del país al tiempo que se las partes se pusieron a disposición para trabajar en conjunto a los efectos de promover condiciones favorables para ese sector de la economía que genera el 70 % de mano de obra del país.

Luego del encuentro, el Presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar destacó la importancia del evento que organiza la Cámara de Comercio de Río Grande y la CAME entendiendo que “es muy importante para la ciudad y seguramente nosotros también vamos a estar participando”.

En el mismo sentido destacó la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en la economía de la ciudad y el país dado que “ocupan una importante cantidad de mano de obra” y en el mismo sentido reconoció que en la actualidad “están atravesando una situación complicada y estuvimos hablando de las economías regionales y las posibilidades de desarrollo”.

Por lo tanto Nogar instó a que “la gente y los comercios puedan participar de esta iniciativa que es muy importante para la ciudad y seguramente será de gran utilidad para el sector”, además reveló la posibilidad de que en el futuro “crear una Comisión evaluadora de políticas públicas y ellos conocen la realidad porque están codo a codo con los empresarios y saben cuál es la situación que atraviesan y que se puede hacer para mejorarla”.

Por su parte los representantes de la CAME agradecieron el reconocimiento del Concejo Deliberante al evento que contará con la presencia de expositores del ámbito nacional e Internacional.

