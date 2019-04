Concejales y funcionarios municipales trabajaron sobre distintos pedidos de excepción realizados por vecinos

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de comisión de Planeamiento Urbano que preside la concejal Miriam Mora en la que se trataron distintos pedidos de excepción que han sido solicitados por vecinos, y propietarios de pequeños comercios de la ciudad.

La reunión que se llevó a cabo en la sala de Comisiones contó además con la presencia de los concejales Verónica González, y Raúl von der Thusen, como así también con el acompañamiento de funcionarios del Municipio, y los vecinos que explicaron el porqué del pedido de excepción.

Tras el encuentro la concejal Mora señaló que “durante la reunión fueron analizados diferentes pedidos de excepción que han traído los vecinos de la ciudad, algunos comerciantes, y también empresas, con lo cual fueron escuchados todos los pedidos y trabajamos en conjunto con el Municipio como corresponde para ver qué respuesta le podemos dar a los vecinos, y si pueden ser aprobadas, o no las excepciones”.

Asimismo la edil manifestó que “tenemos pedidos de excepción de locales comerciales, de ampliaciones de viviendas, como así también tenemos un pedido de excepción de la fábrica Isla Grande”, dijo, al tiempo que advirtió que “siempre nos encontramos con quienes realizan los planos, y dirigen las obras que conocen las normativas, las reglas, y las ordenanzas que tenemos en nuestra ciudad, sobre todo las de Planeamiento Urbano, pero nos encontramos con que los mismos profesionales a la hora de realizar planos, y demás no le advierten a sus clientes que ciertas alturas, ciertas medidas hay que respetarlas, que no se puede ocupar el 100% del terreno, no pueden realizar construcciones a ciertas alturas, y la verdad que los vecinos muchas veces se van bastante desilusionados, pero también explicándoles que esto no es una responsabilidad ni del Concejo Deliberante, ni del Municipio, sino de los profesionales que ellos contratan para que les realicen los planos”.

Mora también indicó que “muchos de los pedidos que tienen que ver con el tema de las viviendas se debe a la problemática habitacional que tenemos en nuestra ciudad, pero también entender que cuando nosotros decimos que no ante algún tipo de ampliación y demás es justamente por un tema de seguridad de los mismos vecinos”.

Puntualizó que “los vecinos lo primero que le tienen que pedir a los profesionales a los cuales recurren para llevar adelante la ampliación tiene que ser estrictamente reglamentaria, y cumpliendo todas las normas vigente s que tenemos hoy en la ciudad”.

Finalmente la edil resaltó que los “pedidos de excepción se han incrementado muchísimo en este último tiempo, donde hay numerosísimos locales de pequeños comercios, pequeños emprendedores, como así también algún tipo de ampliación de hogares, pero los mismos deben cumplir con todos los requerimientos legales existentes, pero también se debe a la crisis económica que se está viviendo, a la desocupación que hay, y la gente sigue tratando de apostar a seguir teniendo una solvencia económica con algún tipo de micro emprendimiento familiar”.

Gracias por compartir!