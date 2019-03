Como en las buenas épocas

Este fin de semana en el kartódromo capitalino se concretó la segunda fecha del Campeonato Provincial de Karting. 47 fue la nómina de inscriptos. Día espectacular y mejores carreras hicieron un domingo perfecto.

La Asociación Pro Karting Ushuaia 2000 y la Asociación Fueguina de Karting de la ciudad de Río Grande, este fin de semana estuvieron en el Kartódromo Municipal Ciudad de Ushuaia para concretar la segunda fecha del torneo Provincial de la especialidad.

Estuvieron en pista la categoría escuela: Stihl 60cc, los dos segmentos Zanella 125cc Junior y Máster, la 150c.c. Cajeros 4 Tiempos y la Senior con motores Sudam.

Dos jornadas espectaculares de sol, tanto sábado como domingo, y 47 incriptos hicieron una fecha muy buena y entretenida a la que acudió muchísimo público.

En lo que fueron las actividades, el sábado por la tarde comenzaron las con tandas de entrenamiento no oficiales, en tanto que el domingo desde las 10 de la mañana iniciaron las distintas actividades para entrar en horas del mediodía de lleno en las tandas libres, posterior clasificación y finalmente las diferentes mangas de carrera de las categorías participantes.

Mario Almonacid en los 4T

En lo que fue la carrera de los Cajeros 4 Tiempos, el que marcaba la pole en la clasificación era Juan Sesma con sólo un suspiro por debajo de Matías Rodríguez, Mario Almopnacid y Gustavo D´angelo.

La serie inicial estuvo bastante mezclada dado que al principio Sesma mantenía su posición, pero en breve Rodríguez se la arrebataba. Entre tantas idas, vueltas y algún que otro enredo promediando las vueltas D´angelo fue dando cuentas primero de Almonacid y aprovechando la pelea entre los dos de punta, se acercó, buscó el lugar y aprovechando lograba saltar al primer lugar. Esa posición la mantendría hasta el final para quedarse con la manga. Lo acompañaron en el este podio provisional; Rodríguez y Sesma.

En la segunda carrera, con grilla invertida de las 6 primeras posiciones, Almonacid saltaba a la punta del pelotón y de a poco empezaría a hacer una luz con respecto a “chuchín” Juan Ojeda y Sesma que se ponía a lo cola del líder. En el meridiano de la manga, Almonacíd había construido una luz de casi 3´por sobre Sesma que era el nuevo escolta. Sin mayores sobresaltos ganaba Almonacid y lo escoltaron Sesma y Ojeda.

La final tuvo matices parecidos, Almonacid agarraba la punta y se le prendían Rodríguez, Sesma y D´angelo. Varios sobrepasos hubo entre estos, pero el que no prestó ni un segundo su posición fue Almonacid y así se mantuvo hasta finalizar la manga para adjudicarse la carrera. Sesma y Rodríguez completaron el podio definitivo.

La Junior fue para Berti

La Zanella Junior lo tuvo a Valentino Berti como poseedor de la pole en la clasifica. En la serie inicial picó en punta mientras que Rafael Buet se le prendía al paragolpe trasero y de allí no se desprendería. Estas dos posiciones quedarían inmutables hasta la bandera de cuadros. Tercero quedaba Santino Rossi y cuarto el campeón de la categoría; Joaquín Pereira que no encontró el rendimiento de su motor en todo el día.

En la segunda serie la pelea por la punta la volvieron a tener Berti/Buet, pero esta vez la puja la ganaba Buet dejando segundo a Berti. El tercer lugar lo pelearon mano a mano entre Pereira y Rossi, a las postres el ganador del último escalón del podio sería Pereira.

En la final estaba claro que Berti y Buet eran los dos mejores para ir por la fecha. Y así fue, desde el inicio Berti se ponía al frente y en la misma baldosa estaba Buet. Un poco más atrás: Russo, Rossi y Pereira peleaban entre ellos. Pero a este último le duraría poco dado que su impulsor empezaba a fallar teniendo que entrar a boxes con lo cual perdió toda posibilidad de pelear por los puntos gordos.

El banderazo final llegaba con Berti, Buet en una sola foto, y 3´atrás entraba Russo para completar el podio.

“JP” Zeballos se impuso en la 60c.c.

La categoría escuela, la Stihl, lo tuvo a Jeremías Doldan como ganador en la tanda clasificatoria. En la serie, única que tiene este segmento, Doldan picaba en punta seguido por Juan Pablo Zeballos y Federico Henriquez. En el fragor de la batalla y casi sobre el final de las vueltas, Doldan se enganchaba con otro kart haciendo un semi trompo que lo retrasaba y le daba la oportunidad a Zeballos de pasar al frente. Así lo hizo y ganaba la manga. Segundo entraba Doldan y tercero Henriquez.

En la final, Zeballos no dejó dudas, desde el inicio picó en punta y mantuvo un andar con tundente que lo llevó directamente a la cima del podio. Más de 14´ lo separaron de su hermano y escolta, Mateo, en tanto que tercero quedó Henriquez a algo más de 4´segundo de su predecesor.

Carazo sorprendió en la Máster

La Zanella Máster presentó un parque de 11 kart. En clasificaciones Valentín Carazo metía la pole seguido por Martín Gómez y el padre del poleman; Marcelo Carazo.

En la serie el que durmió a todos fue Federico Gómez quien en la primera vuelta saltaba del cuarto lugar al segundo y se ponía en franca lucha por el liderazgo, cosa que en breve lograba. Valentín Carazo se complicaba y quedaba fuera de carrera.

Se dieron muchos sobrepasos y casi en el final se ordenaba la grilla que integraría el podio. Federico Gómez ganaba, segundo Martín Gómez y tercero Arián Yerobi.

La segunda manga también estuvo muy apretada. Si bien Federico ponía las cosas en orden desde el principio, ya que al toque estaba liderando, detrás de él; Francesco Preto, Yerobi, Franco Orione y Gonzalo Miño se daban masa todo el tiempo.

Finalmente Federico ganaba, segundo se metía Preto y tercero Orione.

La final trajo algunas sorpresas, desde el principio Federico venía punteando seguido a unos milímetros por Martín, pero al primero de estos se le rompía en escape y no le quedó otra que entrar a boxes y quedarse con las manos vacías.

Martín, Yerobi, Valentín Carazo y Miño venían en un trencito muy áspero. Promediando las vueltas, Martín se tocó con un rezagado y se armó una serie de despistes y trompos que cambió todo. De ese scrum, salía limpio Valentín que agarraba la punta, detrás de él se metía Yerobi, ambos picaron y se deshicieron de todos los problemas para empezar a correr en solitario. Si bien Yerobi buscó en todo momento arrebatarle la posición a Carazo, este logró cuidar bien los espacios y finalmente adjudicarse la carrera. Arián Yerobi y Gonzalo Miño completaron este podio definitivo.

Di Gennaro pegó en la Senior

En este segmento la pole quedaba en manos de Facundo Di Gennaro, seguido por Emilio Pavlov y Nicolás Pinelli. Este trío se repetiría varias veces a lo largo del domingo.

En la manga inicial, Pavlov en la 1 se le tiró por afuera en una excelente maniobra ganándole la posición a Di Gennaro y empezaba a liderar. Di Gennaro no le perdió pisada, pero las mañas del “Negro” Pavlov son difíciles de superar. Esta lucha estuvo en cada sector de circuito hasta la bandera de cuadro. Un poco más atrás, expectante, siempre estuvo Pinelli esperando el error de los de a delante, pero eso no llegó. Pavlov – Di Gennaro – Pinelli fue el podio provisional.

La segunda manga fue muy similar, Pavlov desde el vamos agarraba el liderazgo, Di Gennaro siguiéndolo y un poco más atrás, Pinelli. Esto no se modificó en toda la manga.

La final empezaba complicada para Pavlov que no le arrancaba el motor y terminaba largando desde la última posición. Si bien pudo retomar la marcha y adelantar muchos puestos, posteriormente el motor empezaba a fallar dejando de ser competitivo. Esto dejó el camino abierto para Di Gennaro que no lo desaprovechó y saltó a la punta, no muy tranquilo dado que Nicolás Loiza lo traía cortito al igual que Pinelli.

Casi sobre el final de la manga, a la entrada de la recta principal, Pinelli recibía un toque de Alexis Mendoza y entraba en trompo para caer drásticamente en el clasificador.

Di Gennaro y Loiza se separaron del pelotón teniendo su carrera a parte. Loiza lo buscó por todos lados pero no logró concretar el sobrepaso, sumado a que sobre el final le quedaban pocos brazos y prefirió ese segundo escalón y no tener un error que lo deje afuera.

Finalmente Di Gennaro ganaba, segundo quedaba Loiza y tercero, en pista, Mendoza. Finalizada la manga recaía en Mendoza una sanción por aquella maniobra en perjuicio de Pinelli con lo cual el tercer escalón del podio lo ocupó Héctor Miranda.

Una excelente carrera que supo llevar adelante la APKU 2000 donde no hubo inconvenientes ni accidentes. La próxima fechas, tercera del calendario, se estará corriendo en fin de semana del 13 y 14 de abril en el kartódromo de Río Grande.

Fuente : El Diario Del Fin Del Mundo

Ph : Gustavo Carrasco

