Comerciantes protestan por corte de Avenida Belgrano al 1300

Los mismos se producen desde la semana pasada, probablemente solicitados por el colegio EMEI, en un fuerte sector comercial de la avenida Belgrano.

Comerciantes solicitan que se revea esta situación porque afecta a su cotidiano trabajo.

Con la llegada del buen clima, empezaron a producirse desde el jueves de la semana pasada, cortes de 1 hora y media aproximadamente, en la Avenida Belgrano al1300, entre Colón e Irigoyen, donde se realizan actividades del colegio EMEI.

Los comerciantes de la zona se quejan porque no pueden realizar su actividades de manera normal, uno de ellos le dijo a FM FUEGO: «hace un par de días que ya hace como tres veces que cortan la avenida y para mi esta es la zona comercial más fuerte de Belgrano, cortan a un promedio de una hora y media. La realidad es que a nosotros no nos consultan nada, vienen, cortan con una total falta de criterio. Tengo una logística, que es salir, medir, buscar cosas, instalar y no lo puedo hacer, cuando pedís permiso para que te dejen pasar no te dejan. En particular hoy tenía una reunión con una clienta para que pase a buscar sus cosas de una venta que había hecho y no se pudo hacer».

«No se si lo solicita el colegio Emei, pero hay alguien que tiene que regular esto, la escuela no lo va a hacer porque sí, acá hay inspectores de tránsito, debe haber una presentación. Realmente no me parece».

«Hay horarios picos, me parece que no podes corta la avenida, la calle (Irigoyen) de la escuela es única mano, tranquilamente podrían cortar ahí y no generarían ningún tipo de contratiempo a ninguno de los vecinos», finalizó diciendo el comerciante.