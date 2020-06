Cintia Susñar se refirió a la campaña de concientización sobre el uso del cigarrillo electrónico

En el día de ayer se estuvo llevando adelante en el Concejo Deliberante de Río Grande una nueva comisión, en su modalidad virtual, en donde se estuvieron analizando varios proyectos que se encontraban en carpeta. En tal sentido, uno de los proyectos que se analizó fue proponer una campaña de concientización sobre el uso del cigarrillo electrónico, el cual ya ha sido prohibido en otros países. A razón de esto, desde FM Fuego se mantuvo comunicación telefónica con la Concejal Cintia Susñar quien brindó más información al respecto y en relación a esto, expresó “Nosotros tenemos una ley nacional de regulación de publicidad, promoción y consumo de productos con tabaco, que no especifica justamente sobre el cigarrillo electrónico. Pero si tenemos una ley provincial que se sancionó en diciembre del 2017 del control de tabaco, que en uno de sus artículos aparte de regular la publicidad, la promoción, el consumo y venta de productos elaborados, habla de reducir el consumo de productos elaborados con tabaco y sus derivados como aquellos productos con sustancias adictivas que expidan humo, gases o vapores. Es una ley muy superadora y nuestra ley provincial fue reconocida a nivel internacional y en función de esto, sabemos que el consumo del tabaco es una problemática que no se resuelve de un día para el otro. Más allá de la concientización, la prevención y las sanciones, sabemos que en el uso cotidiano no es fácil conseguir el líquido con el cual se utiliza el cigarrillo electrónico porque justamente es una sustancia prohibida que no pasa por la regulación de la ANMAT ni de laboratorios, se sabe que contiene un gran porcentaje de tabaco y otras sustancias de las cuales desconocemos”. Y en contraste con lo anterior agregó “Hasta que las leyes se reglamenten y se fiscalice la venta de este tipo de cigarrillo, me parece importante poder hacer una campaña de concientización desde el ejecutivo, justamente para informar esto principalmente, que la sustancia que es ilegal, no se sabe la procedencia ni los ingredientes específicos que contienen y a nivel internacional se ha declarado que son sustancias totalmente nocivas y aún más perjudiciales que el tabaco en sí. Entonces, en esta campaña de concientización me parece que es importante que la comunidad en su conjunto sepa cuáles son los riesgos a los cuales nos sometemos y sobre todo aprovechar la campaña, para hablar del consumo en sí y prevenir el consumo precoz”.

Y en relación con la anterior, la concejal destacó “Espero que mis compañeros me acompañen y que el ejecutivo lo tome, para poder arrancar con esta campaña de concientización que no es más ni menos que informar bien cuáles son los daños que causa el cigarrillo electrónico, y obvio la campaña viene acompañada del no consumo del cigarrillo en general”.

Finalmente, Cintia Susñar comentó “La próxima sesión que es el 30 de junio, mi idea es que salgan estos proyectos. Y conjuntamente con estos proyectos, hoy vamos a tratar uno que es la creación del observatorio municipal de mujeres, género y diversidad, que es la temática en la cual vengo trabajando, y que tiene que ver con crear un observatorio formal, con datos reales para que el ejecutivo pueda implementar las políticas públicas donde realmente estamos teniendo problemas porque la violencia sigue y más allá que uno se capacite en el mecanismo de ayudar a la víctima, pueden haber un montón de fallas. Entonces me parece que el observatorio nos va a brindar los datos crudos, certeros de la población, de las cantidades y me parece que es una herramienta muy importante. La idea es que todas las provincias, los municipios tengamos nuestro observatorio y que podamos trabajar en red” Finalizó.

