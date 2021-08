Cintia Susñar: “Hay un abanico muy amplio para trabajar sobre el ámbito rural y me parece que el punto de partida es poder hacer un relevamiento”

La concejal dialogó con FM Fuego acerca de un proyecto en el cual está trabajando en comisión para implementar un programa apuntado a la visibilización de las mujeres y familias que viven en ámbitos rurales. Además, hizo referencia a la ordenanza sobre la Emergencia por Violencia de Género, la cual aún no ha sido puesta en funcionamiento.

En relación al programa Mujer Rural, Susñar explicó que “es un proyecto que tengo ya hace un año en comisión y que se trata de un programa de mujeres rurales, esto en virtud de la invisibilidad que hay del trabajador rural en general y de las mujeres en particular Me parece que como ciudadanos, como Ejecutivo y como representantes muchas veces nos abocamos a las necesidades de los vecinos y vecinas que viven en la ciudad y no tenemos esa mirada más amplia de mirar qué sucede en el ámbito rural. Sabemos que hay muchas familias denominadas ‘golondrinas’ que vienen por temporadas a trabajar, pero que muchas están radicadas en la isla”.

“El punto no es sólo poder visibilizar a la mujer sino a la familia; si están bancarizadas, si tramitan todas las ayudas y programas de los entes nacionales; si las mujeres tienen controles periódicos de salud; si se está asistiendo al adulto mayor. Hay un abanico muy amplio para trabajar en el ámbito rural y me parece que el punto de partida es poder hacer un relevamiento principalmente”, detalló.

Asimismo, la concejal señaló que “el programa tiene como objetivo particular realizar un relevamiento de áreas como formación, educación, salud, programas, acceso y economía. También saber cuál es el futuro de estos jóvenes que nacen en el ámbito rural, cuál es la perspectiva. Hay todo un abanico para poder investigar, trabajar, resolver y acompañar”.

“Lamentablemente la ciudad no cuenta con números estadísticos de ninguna índole, me parece que hay que resaltar eso. Hay que ir al campo a buscar los números. Sabemos que el ámbito rural existe y que ha progresado el rol de la mujer en ese ámbito; quizás uno antes veía que la mujer se dedicaba sólo a la cocina o a la huerta y hoy tenemos mujeres que llevan adelante la administración de las estancias”, remarcó Susñar.

Por otro lado, manifestó que “mi idea es que después de la reunión de hoy con RENATRE podamos afianzarlo y poder ir a las estancias, poder visibilizar esta tarea, no quedarnos sólo con los números y poder trabajarlo. Esperemos que para fin de año podamos sacarlo de la mejor manera posible, esto también tiene que ser un trabajo conjunto con las áreas del Municipio”.

En ese sentido, destacó que “esto tiene que ver con la transversalidad que hablamos de la perspectiva de género. Tenemos una Secretaría de la Mujer, pero debemos pensar más allá de las políticas de la Secretaría y empezar a atravesar a todo el Ejecutivo y a todas las políticas públicas con esta perspectiva”.

Por último, al ser consultada sobre la demora en la puesta en funcionamiento de la Emergencia por Violencia de Género, la concejal indicó: “Entristece poner en palabras la situación porque costó mucho que salga. Era necesario, salió y aún no se ha puesto en marcha. En las últimas comunicaciones que tuve con la Secretaría de la Mujer me dijeron que estaban con el tema de la reglamentación y de cómo aplicarla por el lado jurídico y de competencias”.

Sin embargo, aclaró que “más allá de eso y en virtud de que la emergencia es ahora, he decidido con mi equipo de trabajo poder empezar a hacer estas reuniones o comisiones especiales con las áreas que bien estaban estipuladas en el proyecto y poder empezar a trabajar. Las organizaciones son las que están a la espera de ser convocadas y poder poner en palabras lo que está sucediendo”

“No sé específicamente cuál es el punto de traba para poder reglamentar la ordenanza, pero me comprometo personalmente a poder hacer esas reuniones en los próximos días y poder avanzar de alguna forma mientras terminan de ponerla en marcha”, concluyó Susñar.