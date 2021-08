Choque fatal: “El auto se me tiró encima”

Así lo declaró Javier González (48), conductor del camión de la empresa “Cantarini” involucrado en el choque frontal sucedido hace instantes en Circunvalación donde un automóvil se cruzó de carril e impactó directamente contra el rodado conducido por González.

video: Resumen Policial

El vehículo particular resultó prácticamente destruido en su parte frontal, quedando su conductor atrapado en la unidad. En ese sentido, personal policial y unidades de emergencia se encuentran trabajando para poder socorrerlo, pero lamentablemente ya se ha confirmado que falleció por el impacto.

Por su parte, el conductor del camión declaró no entender cómo se dio el accidente: “no había forma de que no me viera, el auto se me tiró encima”.