Chile aprobó por mayoría una ley que permite los vidrios polarizados en los vehículos

Anoche los miembros de la Cámara de Senadores de Chile dieron el visto bueno al proyecto para regular y legalizar los vidrios polarizados en todos su territorio.

Al respecto el concejal por la UCR Paulino Rossi señaló que “el concejal de Chile Soto nos informó que el Senado Chileno aprobó casi por unanimidad, 117 votos a favor contra 3 votos en contra, una ley por la que permite los vidrios polarizados en los vehículos de una manera muy similar a la Argentina”.

En este sentido el edil recordó que “a pesar de que habíamos logrado de que todos los vehículos que tengan la oblea no sean sancionados si iban en tránsito por rutas chilenas, ahora con esta normativa recientemente sancionada van a quedar muy parecidas la ley argentina y chilena, y se va a terminar este conflicto que tantas dudas generó”.

Asimismo el edil remarcó que “por más de que no hubo sanciones y teníamos los mecanismos para solucionar si algún vecino hubiera tenido un inconveniente, pero a partir de ahora se termina definitivamente el problema, podemos viajar tranquilos, sabiendo de que no vamos a correr riesgos de ser sancionados, por lo cual toda persona que viaje lo tiene que hacer con la total tranquilidad de que no va a ser sancionado por las autoridades del país vecino”.

Lo aprobado en Chile

La norma, que aún debe ser promulgada tras su paso por ambas Cámaras, permite que “se utilicen sellos en las láminas instaladas, siendo así legales para revisión técnica”.

El párrafo en cuestión queda redactado de la siguiente forma: “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Podrá contar con vidrios oscuros y polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas, y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

Cabe recordar que la problemática de los polarizados casi deriva en un conflicto diplomático entre las autoridades chilenas y argentinas, luego de que se conociera que Chile realizaba multas por vidrios con tinte que estaban aprobados en Argentina.

Qué dice la ley hoy en Chile

· No está permitido instalar láminas de seguridad con tinte.

· No está permitido instalar láminas polarizadas en ninguna parte del vehículo.

· Solo el polarizado original de fábrica está permitido, siempre que sea en los vidrios traseros y no impida la visión hacia el interior.

