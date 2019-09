Carlos Rojas :» Esta es una medida restrictiva porque no se nos permite elegir a nuestros representantes”.

Carlos Rojas, en representación de los jubilados que se encuentran fuera de la provincia adelantó que van a impugnar las elecciones en la Directorio de la Caja de Jubilaciones y de la Obra Social. Los comicios están convocados para el 29 de noviembre y a partir de la última reforma se dispuso que los jubilados que están residiendo fuera de la provincia no puedan participar de dicha elección ni elegir a sus representantes.

Rojas , sostuvo en dialogo en FM FUEGO que “ esto ya había sucedido y lo enmarca la ley que establece que «uno debe residir a no más de 35 km del lugar donde están dispuestas las mesas para votar , esto es una decisión del gobierno de la gobernadora Bertone y avalado por las autoridades de la caja de previsión”

Lo cual , explicó » nos pone a nosotros en una situación de proscripción, estamos proscriptos aquellos que no vivimos en Ushuaia o en Tolhuin, ni en Rio Grande para ejercer nuestro derecho a voto, pero lo paradójico,es que hay mesas instaladas en Rio Gallegos ,en Buenos Aires y en Córdoba para el personal activo , es decir , como es posible que si uno no está a cierta distancia, no pueda votar y si pueden hacerlo, aquellos activos en Rio Gallegos ,Bs As , y Córdoba.»

Consultado respecto a las medidas a tomar , Rojas expresó que » Hemos resuelto llevar adelante dos acciones : la primera es realizar el pedido al gobierno de TDF y a la Caja para que se nos permita votar en caso de que no se nos permita, lo que haremos es presentarnos el día de las elecciones como cualquier ciudadano de la provincia,acompañados de un escribano público, ya que en caso de que no se nos permita votar , se dejará asentado lo ocurrido y eso nos va a permitir a nosotros impugnar las elecciones dentro de la caja» concluyó

