CAMUZZI PUSO CEPOS EN LA MADRUGADA Y CRECE LA INDIGNACIÓN

RI0 GRANDE.-Crece la indignación en la ciudad de Río Grande por la artera medida tomada por Camuzzi Gas del Sur al concurrir en horas de la madrugada a distintos hogares de la ciudad a poner cepos a los medidores por falta de pago poniendo en riesgo la vida de las personas.

Todo ocurrió en la madrugada cuando en la zona de Chacra 13 el vecino Jose Luis Santana junto a su esposa y su beba de 2 años comenzaron a sentir frio y eso los alertó, al observar que no había gas en su casa fue hacia el sector donde se ubican los medidores y la sorpresa fue que durante la madrugada la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR habia puesto el cepo en algunos medidores.

Esta mañana la ola de frio polar se hizo sentir y la sensación térmica rozó los 15 grados bajo cero, algo que a la empresa proveedora de gas poco le importó a la hora de cortar el suministro de manera ARTERA E ILEGAL-

El vecino dialogó con FM FUEGO y comentó » fue indignante lo que ocurrió , al despertarme sentir un frio no habitual, me levanté y no había gas, el living era una heladera además imaginate vivo con mi esposa y una beba de 2 años , llame a un vecino y si tenía, por eso fue a veer el medidor y me di conque Camuzzi había puesto el cepo al medidor, yo tengo el gas por débito no me di cuenta y se me cayó esa forma de pago, pero no me di cuenta porque no controlé esos gastos , y cortaron por eso por falta de pago»sostuvo el vecino.

En otro momento de la charla Jose Luis nos decia » esto que ocurrió fue una locura trato de tener los servicios al dia pero puede pasar olvidarte, pero me pongo en lugar de otro que no tiene dinero, se quedó sin trabajo imaginate, causa indignación , ademas dije llamo y reclamo, no porque tenes que llamar a un 0810 que además te cobra la llamada o sea gente que si no puede pagar el gas menos puede pagar el telefono, como hacen?, Camuzzi jamás me informó de la situación, y vinieron de madrugada y se pusieron el cepo , decí que no pasó nada a mi familia, sino no se como termina esto» nos comentó el vecino afectado.

Gracias por compartir!