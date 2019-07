Campaña solidaria por Milagros Lescano

Mónica Becerra se reunió con la mamá de Milagros Lezcano la nena que tiene una enfermedad oncológica y por la cual se está haciendo una campaña. “Mili es una nena que está con tratamiento oncológico, ya fue transplantada de médula ósea”, contó.

En este sentido explicó que “a su mamá le dieron permiso dos meses, no sabemos cuánto tiempo, ojalá que no sea mucho. El tema es que la nena, estaba muy triste, no quería comer, se pasaba todo el día durmiendo, así que los médicos decidieron venir a Río Grande y estar con su familia un tiempo y regresar a Buenos Aires en dos meses para retomar todo lo que ella necesita e ingresar al quirófano nuevamente”.

“Estamos vendiendo un bono contribución de solo $100 pesos para ayudar a ‘Mili’, necesitamos que la comunidad colabore con esta pequeña; sabemos que Río Grande es una sociedad muy solidaria; estos bonos vienen con premios sorpresa que se sortearán el 12 de agosto en el programa de ‘La Vaquita Cirila’ que se emite por Aire Libre FM a las 13 horas”, detalló Mónica Becerra, quien dejó su contacto para los vecinos solidarios que quieran colaborar: es el +54 9 296 440-0400.

“Estos bonos son para colaborar con ella, para el alquiler y otros gastos, la obra social no le cubre todo, solo una partecita nada más, así que nos sumamos para colaborar con Milagros Lezcano”, explicó la entrevistada.

Por otra parte, Becerra fue consultada sobre la recolección de firmas en el marco de la campaña por la ley de Fibrosis Quística que se está llevando en todo el país y que aquí en Tierra del Fuego es impulsada por Liliana Piñero.

“La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos en Tolhuin, previo a que nosotros ya le habíamos enviado planillas a algunas personas, como al Dr. Dávila del Centro Asistencial Tolhuin (CAT) que se comunicó con nosotros, así que ya comenzaron a juntar firmas”, dijo Becerra, quien participa activamente de la campaña.

