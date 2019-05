BUSCAN A UN JOVEN QUE SE ARROJÓ AL RÍO GRANDE

RIO GRANDE.-Es intensa la búsqueda de un joven de 17 años que esta madrugada se arrojó a las frías agua del Río Grande y que movilizó a todas las fuerzas de seguridad en un intenso operativo para dar con el joven.

Aproximadamente a las 3:40 se recibió un llamado de un joven en esa actitud en el puente, rápidamente se constituyó personal policial intentando hacer desistir la actitud , pero lamentablemente no pudieron llegar y dicha persona tomó le determinación de arrojarse.

Es intensa la búsqueda de personal de Prefectura, Policia Provincial y Defensa Civil Municipal, aunque hasta las 9:30 no había resultados positivos sobre la búsqueda.

Los antecedentes sobre este tipo de acciones no se registraban en la ciudad hacia algo mas de 3 años,aun no trascendió el nombre del jóven que tomó esta determinación.AMPLIAREMOS.

