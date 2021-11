Bono contribución para ayudar a Tiziano

En los próximos días deberá viajar nuevamente Buenos Aires, esta vez para ser intervenido quirúrgicamente del estómago. Lo recaudado será destinado a solventar los gastos de estadía.

Tiziano es un chiquito que tiene 7 años y desde hace 4, fue diagnosticado con Síndrome de Arnold Chari 1, TGD y encefalopatía crónica no evolutiva. En los próximas días deberá viajar a Buenos Aires, por lo que su mamá, Rosana Andrade, organizó un bono contribución para poder solventar los gastos de estadía: «Organicé un bono, para poder pagar el departamento, es lo que más me cuesta, la estadía. Se van a sortear más de 16 premios con un valor de 300 pesos cada bono contribución».

«La obra social es OSEF, -continuó diciendo la mamá de Tiziano-, todos los que pasamos por una derivación sabemos lo que es esta obra social, te da para ayuda económica solamente 1.250 pesos que no alcanza para nada, no hay departamento u hoteles con los que puedas pagar con ese dinero, la última vez que viajé pagué 3.300 pesos un departamento por día».

Rosana Andrade, hizo un repaso desde que Tiziano fue diagnosticado con estas enfermedades: «Venimos desde el 2017, cuando le diagnosticaron síndrome de Arnold Chiari 1, que es una malformación del cerebelo. Ahí viajamos a Buenos Aires, al Hospital Italiano, estuvimos 3 meses, le realizaron todos los estudios, también le diagnosticaron TGD (trastorno de la conducta). En el 2018 fue operado, le descomprimieron el líquido por el síndrome y a partir de ahí empezaron los controles que durante la pandemia no se pudieron hacer. Fuimos este año en febrero y también hace muy poco tiempo, le diagnosticaron encefalopatía crónica no evolutiva en las piernas, el tiene que usar unas valvas, tiene que hacer tratamiento de rehabilitación de acá a diciembre del 2022, la cual todavía estoy esperando que me de una respuesta ´Mamá Margarita´, porque es el único lugar donde lo puede realizar», expresó Rosana Andrade.

«Ahora vamos a viajar porque tiene un problema en el estómago, tiene que ser intervenido quirúrgicamente, la doctora ya se comunicó conmigo, me dijo que los papeles estaban, que la obra social se tenía que comunicar conmigo y es eso lo que estoy esperando», finalizó diciendo Rosana Andrade.