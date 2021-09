Betsabé Ojeda: “No tenemos lineamientos sobre la aplicación de terceras dosis”

En diálogo con FM Fuego, la Jefa de Promoción de la Salud habló desde el Gimnasio Muriel donde se está realizando una nueva jornada de vacunación con una gran convocatoria de gente y largas filas fuera del vacunatorio.

“Hoy hay mucha gente porque se está dando la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca, son personas que se vacunaron con la primera hasta el 22 de julio”, puntualizó.

En ese sentido, Ojeda comentó que “por suerte hay mucha convocatoria. La idea es completar esquemas de todas aquellas personas que ya se pusieron la primera y esperan la segunda, siempre respetando el intervalo mínimo y recomendado de 8 semanas”.

Asimismo, explicó que “nosotros organizamos por día según la marca de la vacuna y la disponibilidad que tengamos de acuerdo a lo que nos envía el Ministerio de la Salud de Nación. Hoy es Astrazeneca para los vacunados con primera dosis hasta el 22 de julio, mañana estaremos completando esquemas de Sinopharm para los vacunados con primera dosis hasta el 13 de agosto, es decir con intervalo mínimo de 4 semanas”.

“La jornada es de 8 a 12hs y de 14 a 17hs. Deben acercarse con libreta y DNI, sin síntomas y sin vacunas los últimos 14 días. Las personas que sean alérgicas y que fueron vacunadas en el Hospital deben aguardar a ser convocadas desde el Hospital porque aquí no podemos vacunar a esa población”, remarcó.

Por otro lado, confirmó que “no estamos aplicando terceras dosis, estamos completamente concentrados en completar esquemas de las personas que ya tuvieron primera dosis y en colocar también la primera para aquellos que aún no se han vacunado. No tenemos lineamientos sobre la aplicación de terceras dosis”.

En relación a las vacunas del laboratorio Pfizer, Ojeda indicó que “si bien arribaron al país vacunas de Pfizer, a la provincia aún no han llegado y no tenemos datos precisos de la cantidad de vacunas que vamos a recibir, así que todavía no tenemos programados los lineamientos para esas vacunas. La idea obviamente sería avanzar con la vacunación de los adolescentes sin factores de riesgo”.

“Los pacientes de 12 a 17 años con factores de riesgo se siguen anotando vía web. Tienen que adjuntar un certificado médico indicando la patología que tienen y se les da un turno para la vacuna Moderna”, aclaró.

Finalmente, la Jefa de Promoción de la Salud estimó que “el cronograma de la próxima semana seguramente se publique en los próximos días”.